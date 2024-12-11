Зеленський: Запрошення в НАТО має бути надане всій території України

Президент Володимир Зеленський завив, що запрошення в НАТО має бути надане всій території України, а діяти Альянс спочатку може тільки на підконтрольних територіях.

Джерело: інтерв’ю Зеленського для СBN

Деталі: За словами Зеленського, Україна не хоче втягнути у війну НАТО і військових інших країн, але вона вірить в гарантії безпеки.

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Пряма мова: "Ми знаємо, що в час війни нас не візьмуть в НАТО. Але якщо ми хочемо реально закінчити війну, ми повинні Україні дати (запрошення – ред.) в НАТО. Запрошення дається всій території України, в міжнародно визнаних кордонах (…) А ось дії Альянсу можуть поширюватись (ред.) на ту частину території, яку вона контролює, з майбутнім розширенням".

Що передувало:

Наприкінці листопада Зеленський припустив, що угода про припинення вогню з Росією може бути укладена, якщо підконтрольні Україні неокуповані території опиняться під захистом НАТО.