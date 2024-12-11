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Зеленский: Приглашение в НАТО должно быть предоставлено всей территории Украины

Татьяна ОлейникСреда, 11 декабря 2024, 18:57
Зеленский: Приглашение в НАТО должно быть предоставлено всей территории Украины
Фото Зеленского - Getty Images

Президент Владимир Зеленский завил, что приглашение в НАТО должно быть предоставлено всей территории Украины, а действовать Альянс сначала может только на подконтрольных территориях.

Источник: интервью Зеленского для СBN

Детали: По словам Зеленского, Украина не хочет втянуть в войну НАТО и военных других стран, но она верит в гарантии безопасности.

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Прямая речь: "Мы знаем, что во время войны нас не возьмут в НАТО. Но если мы хотим реально закончить войну, мы должны Украине дать (приглашение - ред.) в НАТО. Приглашение дается всей территории Украины, в международно признанных границах (...) А вот действия Альянса могут распространяться (ред.) на ту часть территории, которую она контролирует, с будущим расширением".

Что предшествовало:

В конце ноября Зеленский предположил, что соглашение о прекращении огня с Россией может быть заключено, если подконтрольные Украине неоккупированные территории окажутся под защитой НАТО.

ЗеленскийНАТО
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