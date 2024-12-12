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Палата представників США схвалила оборонний бюджет на 2025 рік – ЗМІ

Іван Д'яконовЧетвер, 12 грудня 2024, 06:41
Палата представників США схвалила оборонний бюджет на 2025 рік – ЗМІ
Спікер Палати представників Майк Джонсон. Фото: getty images

Нижня палата Конгресу США затвердила законопроєкт про оборонний бюджет на 2025 рік у розмірі $883,7 мільярда. Документ передбачає підвищення зарплат військовим, закупівлю техніки та створення спеціального фонду для Тайваню.

Джерело: The Hill

Деталі: За ухвалення бюджету проголосували 281 конгресмен, тоді як 140 висловилися проти. 

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Відповідно до проєкту закону, Пентагон у 2025 році отримає фінансування у розмірі 883,7 мільярда доларів на виплат військовослужбовцям, виготовлення 200 літаків та 300 одиниць військового транспорту, а також створення спеціального фонду для Тайваню, аналогічного ініціативі щодо України, яка дозволяє США надсилати зброю в країну, купуючи безпосередньо у приватних виробників.

Очікується, що бюджет потрапить на розгляд Сенату вже наступного тижня. Наразі невідомо, чи будуть у верхній палаті Конгресу суттєві зауваження до законопроєкту. 

Видання зазначає, що оборонний бюджет має бути схвалений до кінця грудня.

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  • Американські законодавці хочуть оцінити, якими для України будуть наслідки припинення американської підтримки. Задля цього вони вимагають від керівників розвідок надати аналітичні звіти у 90-денний термін.

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