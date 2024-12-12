Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2025 год – СМИ

Нижняя палата Конгресса США утвердила законопроект об оборонном бюджете на 2025 год в размере $883,7 миллиарда. Документ предусматривает повышение зарплат военным, закупку техники и создание специального фонда для Тайваня.

Источник: The Hill

Детали: За принятие бюджета проголосовали 281 конгрессмен, тогда как 140 высказались против.

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Согласно проекту закона, Пентагон в 2025 году получит финансирование в размере 883,7 миллиарда долларов на выплаты военнослужащим, изготовление 200 самолетов и 300 единиц военного транспорта, а также создание специального фонда для Тайваня, аналогичного инициативе по Украине, которая позволяет США отправлять оружие в страну, покупая непосредственно у частных производителей.

Ожидается, что бюджет попадет на рассмотрение Сената уже на следующей неделе. Пока неизвестно, будут ли в верхней палате Конгресса существенные замечания к законопроекту.

Издание отмечает, что оборонный бюджет должен быть одобрен до конца декабря.

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