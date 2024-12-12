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У Грозному над казармами Кадирова вибухнули безпілотники: є постраждалі

Іван Д'яконовЧетвер, 12 грудня 2024, 07:07
У Грозному над казармами Кадирова вибухнули безпілотники: є постраждалі
КАДИРОВ. ФОТО: Getty Images

В Грозному в Чеченській Республіці Росії над казармами спеціального полку поліції імені Кадирова нібито збили українські безпілотники.

Джерело: правитель Чечні Рамзан Кадиров у Telegram

Деталі: За словами Кадирова, о 00:55 у Грозному внаслідок нібито атаки безпілотників четверо кадирівців отримали легкі травми, оскільки "перебували в захищених від подібних атак приміщеннях

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За його словами, фрагменти збитого безпілотника пошкодили дах казарми. Інший дрон, що здетонував у повітрі, спричинив вибух, який вибив шибки та пошкодив дах. Внаслідок цього виникла пожежа, але її швидко загасили.

У своєму дописі Кадиров пригрозив відправити своїх бійців на "передову".

Пряма мова: "Резерв з 84 тисяч добровольців і бійців підрозділів з Чеченської Республіки готовий просунутися на передову за першим наказом. Ми це так не залишимо!"

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Передісторія:

  • 29 жовтня Кадиров заявив про атаку безпілотника по Російському університету спецназу імені Володимира Путіна, що знаходиться у місті Гудермес.

КадировРосіябезпілотникиЧечня
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