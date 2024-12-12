В Грозном над казармами Кадырова взорвались беспилотники: есть пострадавшие
В Грозном в Чеченской Республике России над казармами специального полка полиции имени Кадырова якобы сбили украинские беспилотники.
Источник: правитель Чечни Рамзан Кадыров в Telegram
Детали: По словам Кадырова, в 00:55 в Грозном в результате якобы атаки беспилотников четверо кадыровцев получили легкие травмы, поскольку "находились в защищенных от подобных атак помещениях
По его словам, фрагменты сбитого беспилотника повредили крышу казармы. Другой дрон, сдетонировавший в воздухе, вызвал взрыв, который выбил стекла и повредил крышу. В результате возник пожар, но его быстро потушили.
В своей заметке Кадыров пригрозил отправить своих бойцов на "передовую".
Прямая речь: "Резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики готов продвинуться на передовую по первому приказу. Мы это так не оставим!"
Предыстория:
- 29 октября Кадыров заявил об атаке беспилотника по Российскому университету спецназа имени Владимира Путина, который находится в городе Гудермес.