Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во власти назвали реальные сроки подготовки к выборам в Украине – УП

Станислав Погорилов, Роман РоманюкЧетверг, 12 декабря 2024, 11:11
Во власти назвали реальные сроки подготовки к выборам в Украине – УП
Фото: коллаж УП

На подготовку к выборам в Украине после отмены военного положения и изменений в законодательство нужно будет от 4 до 6 месяцев, говорится в статье УП "Выбирай-то! Ребрендинг "Слуги", колебания Зеленского, Тимошенко и спонсоры".

Источник: статья УП

Дословно: "Во власти предполагают, что на то, чтобы реально все организовать и проголосовать нужные изменения в законы, уйдет не менее четырех месяцев. То есть если очень напрячься, то быстрее всего выборы можно провести месяцев через четыре после отмены военного положения. Но это очень оптимистичный сценарий".

Реклама:

Узнать больше: "Выбирай-те! Ребрендинг "Слуги", колебания Зеленского, Тимошенко и спонсоры"

Детали: Автор статьи также напоминает, что еще осенью 2023 года лидеры парламентских фракций в ходе так называемых "Диалогов Жана Моне" заключили публичную договоренность, что первые послевоенные выборы пройдут не ранее, чем через шесть месяцев после отмены режима военного положения.

"Мы вот только сейчас поняли, для чего вообще надо выборы. Если долго нет изменений, система закрывается как пароварка и начинает уничтожать сама себя. Сейчас вот просто чувствуется, насколько нам надо выпустить пар и в обществе, и в политикуме. Поэтому, я думаю, все так вцепились в эту идею весенних выборов", - сказал в разговоре с УП один из властных депутатов.

РЕКЛАМА:

Однако, говорится в статье, пока в стране идет война, выборы прямо запрещены законом. Поэтому, чтобы провести выборы весной или в какое-либо другое время, надо либо изменить законодательство, либо отменить само военное положение.

Узнать больше: Возможны ли выборы до конца войны и кто их может выиграть

Что предшествовало: По данным всеукраинского опроса социологической группы "Рейтинг" в апреле 2024 года, большинство украинцев не поддерживают идею проведения следующих выборов во время войны - как президентских, так и парламентских или местных.

Больше всего опрошенные не поддерживают идею выборов президента Украины во время войны: 67% (49% респондентов выбрали ответ "однозначно не поддерживаю", еще 18% - "скорее не поддерживаю").

виборыУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британия, Германия и Франция обеспокоены развитием ядерной программы Ирана

Зеленский заявил, что у Украины нет сил, чтобы отвоевать Крым и Донбасс

фотоСБУ: В Одесской области настоятель храма УПЦ МП восхвалял Путина и российских оккупантов

Рада провалила отзыв Бойко из комитета по вопросам прав человека: кто не голосовал

фото, видеоСенат Чехии единогласно признал депортацию крымских татар геноцидом

фотоВ ГБР рассказали детали задержания главы КРАИЛ: поддержка российского онлайн-казино

Все новости...
виборы
В партии Зеленского думают о ребрединге под будущие выборы 
Выбирай-те! Ребрендинг "Слуги", колебания Зеленского, Тимошенко и спонсоры
Трамп пригласил лидера Китая на свою инаугурацию – СМИ
Последние новости
19:13
В приложении "Армия+" появился рапорт на возвращение из СОЧ
18:57
Китай утверждает, что его астронавты совершили самый длительный выход в открытый космос
18:57
Обучение украинских военных в Британии будет продолжаться и в 2025 году
18:56
В Польше за шпионаж осудили российского хоккеиста
18:55
В Киеве открыли второй в мире GovTech-центр: чем будет заниматься
18:53
В оккупированном Крыму умер бандурист Остап Киндрачук
18:52
Зеленский прибыл в Брюссель для встреч с европейскими лидерами
18:42
18:40
Экстренная пересадка и принцип "домино": Рада приняла за основу изменения в законы о трансплантации
18:35
Индийская рупия снова упала до исторического минимума
Все новости...
Реклама:
Реклама: