УП: Застарілі списки, зруйновані дільниці та міграція ставлять під загрозу вибори в Україні

Війна, міграція мільйонів українців та застарілі реєстри виборців ставлять під загрозу проведення виборів в Україні, вимагаючи складних і дорогих рішень.

Джерело: стаття УП "Вибирай-те! Ребрендинг "Слуги", вагання Зеленського, Тимошенко і спонсори".

Деталі: Зазначається, що Центральна виборча комісія України закрила доступ до реєстру виборців на початку повномасштабного вторгнення, щоб захистити персональні дані українців. Проте за майже три роки війни реєстр значно застарів: десятки тисяч громадян загинули, 5–8 мільйонів українців виїхали за кордон, а ще 4–5 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами.

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Для того, щоб забезпечити законність виборів, ЦВК має оновити дані про мільйони виборців, що вимагає значних ресурсів, часу та грошей.

Дослівно: "Згідно з даними закритого дослідження Ради Європи для України, з якими змогла ознайомитись УП, тільки 1 із 16-ти українців, які живуть за кордоном, стоїть на консульському обліку, а отже, має формальні підстави проголосувати на виборах.

Як достукатись і дістати дані про фактичне перебування решти 15-ти, які на обліку не стоять – загадка із розряду надскладних".

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Деталі: Ситуацію ускладнює мала кількість консульств за кордоном, через що багато українців фактично позбавлені можливості голосувати за чинними процедурами.

Крім того, у прифронтових і тилових регіонах зруйновані приміщення, де раніше працювали виборчі дільниці, а відновлення цієї інфраструктури до виборів малоймовірне.

Автор статті зазначає, що одним із можливих сценаріїв, які обговорюються, є подовження часу голосування. Наприклад, вибори можуть тривати тиждень замість одного дня, що дозволить більше виборців проголосувати як в Україні, так і за її межами. Проте цей варіант потребує додаткових бюджетних витрат – оплата роботи виборчих комісій, охоронців та інших залучених осіб значно збільшиться.

Голосування поштою потребує значних витрат, щоб переслати мільйони бюлетенів із України та в Україну. Водночас лише 10% українців, за даними дослідження Ради Європи, довіряють такому формату.

Через "Дію" голосування неможливе, оскільки цей сервіс належить уряду, тоді як виборчий сервіс має належати виключно ЦВК. Для створення власного цифрового сервісу потрібен час, кошти та проведення тендерів.

Дослівно: "Купити у когось готове рішення для голосування онлайн теж неможливо, бо ніхто у світі не проводив настільки масштабних виборів у цифрі.

Та і сама така форма голосування може стати не виходом, а проблемою: вона в рази спрощує процес "контролю" підкуплених виборців, а на далеких закордонних чи прифронтових територіях може прислужитись для примусу виборців".

Деталі: Також у статті йдеться про те, що люди, які виїхали з країни після вторгнення, за чинним законом не мають права балотуватись. Оскільки закон вимагає від кандидатів у депутати останніх 5 років перед виборами жити в Україні, для кандидатів у президенти – 10.

За інформацією співрозмовників УП в профільному комітеті Ради переконують, що серед депутатів є повний консенсус – не дозволити тим, хто виїхав, балотуватись у Раду.

Знати більше: Чи можливі вибори до кінця війни і хто їх може виграти

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