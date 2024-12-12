УП: Устаревшие списки, разрушенные участки и миграция ставят под угрозу выборы в Украине

Война, миграция миллионов украинцев и устаревшие реестры избирателей ставят под угрозу проведение выборов в Украине, требуя сложных и дорогих решений.

Источник: статья УП "Вибирай-те! Ребрендинг "Слуги", колебания Зеленского, Тимошенко и спонсоры"

Детали: Сообщается, что Центральная избирательная комиссия Украины закрыла доступ к реестру избирателей в начале полномасштабного вторжения, чтобы защитить персональные данные украинцев. Однако за почти три года войны реестр значительно устарел: десятки тысяч граждан погибли, 5–8 миллионов украинцев выехали за границу, а ещё 4–5 миллионов стали внутренне перемещёнными лицами.

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Чтобы обеспечить законность выборов, ЦИК необходимо обновить данные о миллионах избирателей, что требует значительных ресурсов, времени и финансов.

Дословно: : "Согласно данным закрытого исследования Совета Европы для Украины, с которыми ознакомилась УП, только 1 из 16 украинцев, проживающих за границей, состоит на консульском учёте, а значит, имеет формальные основания голосовать на выборах.

Как достучаться и найти данные о фактическом местонахождении остальных 15, которые на учёте не состоят, – загадка из разряда сверхсложных".

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Детали: Ситуацию усугубляет малое количество консульств за границей, из-за чего многие украинцы фактически лишены возможности голосовать по существующим процедурам.

Кроме того, в прифронтовых и тыловых регионах разрушены помещения, где ранее располагались избирательные участки, и восстановление этой инфраструктуры к выборам маловероятно.

Автор статьи отмечает, что одним из возможных сценариев является продление времени голосования. Например, выборы могут проходить не один день, а растянуться на неделю. Это даст больше шансов проголосовать как избирателям в Украине, так и за её пределами. Однако этот вариант потребует дополнительных бюджетных расходов – оплата работы избирательных комиссий, охраны и других привлечённых лиц значительно возрастёт.

Голосование по почте требует значительных затрат на пересылку миллионов бюллетеней из Украины и обратно. При этом, согласно данным исследования Совета Европы, только 10% украинцев доверяют такому формату.

Голосование через "Дію" также невозможно, так как этот сервис принадлежит правительству, тогда как избирательный сервис должен находиться исключительно под управлением ЦИК. Для создания собственной цифровой платформы потребуется время, финансирование и проведение тендеров.

Дословно: "Купить у кого-либо готовое решение для голосования онлайн тоже невозможно, так как никто в мире не проводил настолько масштабные выборы в цифровом формате.

Кроме того, такая форма голосования может стать не решением, а проблемой: она значительно упрощает процесс "контроля" подкупленных избирателей, а на дальних зарубежных или прифронтовых территориях может использоваться для принуждения избирателей".

Детали: В статье также говорится, что люди, выехавшие из страны после вторжения, по действующему закону не имеют права баллотироваться. Закон требует от кандидатов в депутаты проживания в Украине на протяжении последних 5 лет перед выборами, а для кандидатов в президенты – 10 лет.

По информации собеседников УП в профильном комитете Рады, среди депутатов существует полный консенсус – не позволить тем, кто выехал, баллотироваться в парламент.

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