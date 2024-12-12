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В Україні заочно засудили до 15 років тюрми голову Держдуми РФ Володіна

"Українська правда", Анастасія ПроцЧетвер, 12 грудня 2024, 14:23
В Україні заочно засудили до 15 років тюрми голову Держдуми РФ Володіна
Володін. Ілюстративне фото: Getty Images

Хмельницький міськрайонний суд засудив голову Держдуми РФ В’ячеслава Володіна до 15 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Посадовця російського парламенту суд визнав винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України). Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна".

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Деталі: За інформацією прокуратури, 15 лютого 2022 року Володін головував на засіданні Держдуми, де розглядалося питання звернення до диктатора РФ Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Зокрема, Володін ініціював включення цього питання до порядку денного, контролював процес голосування та підтримав постанову щодо відповідного звернення.

22 лютого того ж року Володін проголосував за ратифікацію так званих "договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між Російською Федерацією та псевдореспубліками "ДНР" і "ЛНР", які стали формальною підставою для введення російських військ в Україну.

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Передісторія: У квітні 2022 року Голові Державної Думи РФ В'ячеславу Володіну та 418 депутатам думських Федеральних Зборів повідомлено про підозру.

судРосіяпрокуратура
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