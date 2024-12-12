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В Украине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы главу Госдумы РФ Володина

"Украинская правда", Анастасия ПроцЧетверг, 12 декабря 2024, 14:23
В Украине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы главу Госдумы РФ Володина
Володин. Иллюстративное фото: Getty Images

Хмельницкий городско-районный суд приговорил председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина к 15 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "Чиновника российского парламента суд признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества".

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Детали: 15 февраля 2022 года Володин председательствовал на заседании Госдумы, где рассматривался вопрос об обращении к диктатору РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

В частности, Володин инициировал включение этого вопроса в повестку дня, контролировал процесс голосования и поддержал постановление о соответствующем обращении.

22 февраля того же года Володин проголосовал за ратификацию так называемых "договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Российской Федерацией и псевдореспубликами "ДНР" и "ЛНР", которые стали формальным основанием для ввода российских войск в Украину.

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Предыстория: В апреле 2022 года Вячеславу Володину и 418 депутатам Госдумы РФ было сообщено о подозрении.

судРосcияпрокуратура
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