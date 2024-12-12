Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО про втрати сторін у війні РФ проти України: Перевищують мільйон людей

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоЧетвер, 12 грудня 2024, 18:25
Генсек НАТО про втрати сторін у війні РФ проти України: Перевищують мільйон людей
Марк Рютте. фото Getty Images

Генсек Північноатлантичного альянсу Марк Рютте заявив, що з лютого 2022 року кількість втрат у результаті російсько-української повномасштабної війни перевищила мільйон осіб загиблими та пораненими.

Джерело: Рютте у своїй промові в Брюсселі 12 грудня, цитує "Європейська правда"

Деталі: Генсек НАТО наголосив, що війна в Україні щоденно призводить до нових руйнувань та смертей. 

Реклама:

"Щотижня понад 10 тисяч (людей) вбиті та поранені з усіх боків в Україні. Понад мільйон втрат з лютого 2022 року. Путін намагається стерти Україну з мапи", – сказав генсек НАТО.  

Він уточнив, що при цьому втрати Росії сягнули 700 тисяч людей. 

"Ситуація на фронті змінюється повільно і за дуже високу ціну для росіян. Вони вже втратили 700 тисяч людей (загиблими) та пораненими. Цей місяць – рекордний за кількістю російських втрат", – сказав генсек НАТО.

РЕКЛАМА:

Рютте зауважив, що агресія Путіна відбувається далеко не за новою схемою, але союзники по НАТО занадто довго на це не реагували. 

Рютте також попередив, що Альянс не готовий до загроз, з якими він зіткнеться з боку Росії в найближчі роки, і закликав до переходу до мислення воєнного часу з набагато більшими витратами на оборону.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський нещодавно оприлюднив дані, що з 24 лютого 2022 року загинули 43 тисячі українських військових, 370 тисяч були поранені.

За даними Зеленського, російські втрати перевищують 750 тисяч осіб – 198 тисяч убитих та понад 550 тисяч поранених.

НАТОвійнавтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – на забаганку Путіна зменшити чисельність ЗСУ: Найкраще сильна, велика армія

Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на $286 млн

відео, оновленоРостовську область РФ атакували дрони, горить НПЗ

фото, відеоУ Києві патрульні "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю

Умєров звільнив начальника Національної академії сухопутних військ Ткачука

У команді Трампа заявили, що вбивство російського генерала у Москві – "не найкраща ідея"

Усі новини...
Сирський про Покровський напрямок: Готуємось до всіх можливих варіантів дій РФ
Сійярто зателефонував Лаврову, щоб поскаржитися на Україну
Єрмак: Україна ще не готова до переговорного процесу з Росією
Ворог кинув штурмувати Покровськ "в лоб" і почав обходити місто з флангів – нацгвардійці
Останні новини
09:22
На німецькій військовій базі затримали чоловіка, який міг шпигувати для Китаю
09:14
Apple відмовилася від планів щодо сервісу підписки на iPhone
09:07
Акції США падають після зниження ставок ФРС: інвестори розчаровані
08:50
У Держдепі пояснили мету додаткових санкцій щодо Nord Stream 2
08:43
ППО збила 45 російських дронів, інші 40 не досягли цілей – Повітряні сили
08:28
На Курському плацдармі війська РФ за добу намагались пробити оборону ЗСУ майже 70 разів
08:22
Зеленський – на забаганку Путіна зменшити чисельність ЗСУ: Найкраще сильна, велика армія
07:57
футболНа чемпіонаті світу з футболу в Саудівській Аравії не буде продаватися алкоголь
07:42
ЗСУ за добу знешкодили 1 530 окупантів і 27 ББМ
07:20
Президент підтвердив візит до України Кіта Келлога з команди Трампа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: