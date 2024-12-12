Генсек НАТО про втрати сторін у війні РФ проти України: Перевищують мільйон людей

Генсек Північноатлантичного альянсу Марк Рютте заявив, що з лютого 2022 року кількість втрат у результаті російсько-української повномасштабної війни перевищила мільйон осіб загиблими та пораненими.

Джерело: Рютте у своїй промові в Брюсселі 12 грудня, цитує "Європейська правда"

Деталі: Генсек НАТО наголосив, що війна в Україні щоденно призводить до нових руйнувань та смертей.

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"Щотижня понад 10 тисяч (людей) вбиті та поранені з усіх боків в Україні. Понад мільйон втрат з лютого 2022 року. Путін намагається стерти Україну з мапи", – сказав генсек НАТО.

Він уточнив, що при цьому втрати Росії сягнули 700 тисяч людей.

"Ситуація на фронті змінюється повільно і за дуже високу ціну для росіян. Вони вже втратили 700 тисяч людей (загиблими) та пораненими. Цей місяць – рекордний за кількістю російських втрат", – сказав генсек НАТО.

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Рютте зауважив, що агресія Путіна відбувається далеко не за новою схемою, але союзники по НАТО занадто довго на це не реагували.

Рютте також попередив, що Альянс не готовий до загроз, з якими він зіткнеться з боку Росії в найближчі роки, і закликав до переходу до мислення воєнного часу з набагато більшими витратами на оборону.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський нещодавно оприлюднив дані, що з 24 лютого 2022 року загинули 43 тисячі українських військових, 370 тисяч були поранені.

За даними Зеленського, російські втрати перевищують 750 тисяч осіб – 198 тисяч убитих та понад 550 тисяч поранених.