Генсек НАТО о потерях сторон в войне РФ против Украины: Превышают миллион человек

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что с февраля 2022 года количество потерь в результате российско-украинской полномасштабной войны превысило миллион человек погибшими и ранеными.

Источник: Рютте в своей речи в Брюсселе 12 декабря, цитирует "Европейская правда"

Детали: Генсек НАТО отметил, что война в Украине ежедневно приводит к новым разрушениям и смертям.

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"Еженедельно более 10 тысяч (людей) убиты и ранены со всех сторон в Украине. Более миллиона потерь с февраля 2022 года. Путин пытается стереть Украину с карты", – сказал генсек НАТО.

Он уточнил, что при этом потери России достигли 700 тысяч человек.

"Ситуация на фронте меняется медленно и за очень высокую цену для россиян. Они уже потеряли 700 тысяч человек (погибшими) и ранеными. Этот месяц – рекордный по количеству российских потерь", – сказал генсек НАТО.

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Рютте отметил, что агрессия Путина происходит далеко не по новой схеме, но союзники по НАТО слишком долго на это не реагировали.

Рютте также предупредил, что Альянс не готов к угрозам, с которыми он столкнется со стороны России в ближайшие годы, и призвал к переходу к мышлению военного времени с гораздо большими расходами на оборону.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский недавно обнародовал данные, что с 24 февраля 2022 года погибли 43 тысячи украинских военных, 370 тысяч были ранены.

По данным Зеленского, российские потери превышают 750 тысяч человек – 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых.