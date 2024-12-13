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МАГАТЕ засудила атаки на енергетичну інфраструктуру України, але не Росію

Іван Д'яконовП'ятниця, 13 грудня 2024, 01:39
МАГАТЕ засудила атаки на енергетичну інфраструктуру України, але не Росію
гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: Getty Images

12 грудня Рада керуючих міжнародного агентства з атомної енергії на позачерговому засіданні підтримала резолюцію, ініційовану Україною, яка засуджує атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру українських атомних електростанцій, проте не вказали, що саме Росія вчинила ці дії.

Джерело: Міністерство енергетики УкраїниReuters

Деталі: У документі наголошується на неприпустимості атак на електричні підстанції, що забезпечують зовнішнє енергопостачання АЕС. Міністерство енергетики України підкреслило, що такі атаки становлять пряму загрозу для ядерної безпеки.

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Водночас у документі міститься заклик до держав-членів МАГАТЕ надавати Україні політичну, фінансову та технічну допомогу для посилення енергетичної безпеки.

Резолюцію підтримали 22 із 35 країн, включно з Бразилією, Ганою, Колумбією та Південно-Африканською Республікою. 10 країн утрималися, а Росія та Китай проголосували проти.

У тексті документу засуджуються атаки на українську енергетику, проте прямо не вказується, що за них відповідальна Росія.

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Передісторія:

МАГАТЕенергетикаУкраїна
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