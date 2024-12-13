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МАГАТЭ осудила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, но не Россию

Иван ДьяконовПятница, 13 декабря 2024, 01:39
МАГАТЭ осудила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, но не Россию
гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: Getty Images

12 декабря Совет управляющих международного агентства по атомной энергии на внеочередном заседании поддержал резолюцию, инициированную Украиной, которая осуждает атаки на критически важную энергетическую инфраструктуру украинских атомных электростанций, однако не указали, что именно Россия совершила эти действия.

Источник: Министерство энергетики Украины, Reuters

Детали: В документе отмечается недопустимость атак на электрические подстанции, обеспечивающие внешнее энергоснабжение АЭС. Министерство энергетики Украины подчеркнуло, что такие атаки представляют прямую угрозу для ядерной безопасности.

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В то же время в документе содержится призыв к государствам-членам МАГАТЭ предоставлять Украине политическую, финансовую и техническую помощь для усиления энергетической безопасности.

Резолюцию поддержали 22 из 35 стран, включая Бразилию, Гану, Колумбию и Южно-Африканскую Республику. 10 стран воздержались, а Россия и Китай проголосовали против.

В тексте документа осуждаются атаки на украинскую энергетику, однако прямо не указывается, что за них ответственна Россия.

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Предыстория:

10 декабря российский беспилотник атаковал служебный автомобиль миссии МАГАТЭ по дороге к временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

МАГАТЭэнергетикаУкраина
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