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США запровадили візові обмеження проти осіб, причетних до підриву демократії в Грузії

Іван Д'яконовП'ятниця, 13 грудня 2024, 04:55
США запровадили візові обмеження проти осіб, причетних до підриву демократії в Грузії
Меттью Міллер. Фото: Getty Images

Державний департамент США оголосив про нові візові обмеження щодо осіб, які відповідальні за підрив демократичних процесів у Грузії. Санкції охоплять близько двадцяти осіб, які обіймають посади міністрів уряду та членів парламенту, співробітників правоохоронних органів та служб безпеки, а також приватних осіб.

Джерело: заява представника Держдепу Меттью Міллера

Пряма мова: "Сполучені Штати рішуче засуджують постійне, жорстоке та невиправдане насильство партії "Грузинська мрія" проти громадян Грузії, зокрема протестувальників, представників ЗМІ, правозахисників та опозиційних діячів. "Грузинська мрія" відвернулася від євроатлантичного майбутнього Грузії, якого надзвичайно бажає грузинський народ і яке передбачене конституцією Грузії".

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Деталі: Міллер анонсував підготовку нових санкцій, які мають на меті притягнути до відповідальності тих, хто підриває демократичні процеси в країні. "Це доповнює раніше оголошені дії щодо понад 100 осіб, причетних до "Грузинської мрії", а також членів їхніх родин", – говориться в заяві.

Передісторія:

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала нові санкції, включно з візовими обмеженнями для офіційних осіб Грузії та їхніх родин.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що Захід недостатньо рішуче відреагував на ситуацію в Грузії та зусилля Росії зі встановлення контролю над цією державою.
  • За даними ЗМІ, в ЄС розглядають можливість призупинення візової лібералізації для власників грузинських дипломатичних паспортів
  • Держави Балтії та Україна вже запровадили національні санкції проти низки грузинських посадовців, у тому числі Іванішвілі. 
  • Посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що в Брюсселі вже ведеться підготовча робота щодо санкцій проти грузинської влади.

санкціїГрузіяСША
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