США ввели визовые ограничения против лиц, причастных к подрыву демократии в Грузии

Государственный департамент США объявил о новых визовых ограничениях в отношении лиц, ответственных за подрыв демократических процессов в Грузии. Санкции охватят около двадцати человек, занимающих должности министров правительства и членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также частных лиц.

Источник: заявление представителя Госдепа Мэттью Миллера

Прямая речь: "Соединенные Штаты решительно осуждают постоянное, жестокое и неоправданное насилие партии "Грузинская мечта" против граждан Грузии, в частности протестующих, представителей СМИ, правозащитников и оппозиционных деятелей. "Грузинская мечта" отвернулась от евроатлантического будущего Грузии, которого чрезвычайно желает грузинский народ и которое предусмотрено конституцией Грузии".

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Детали: Миллер анонсировал подготовку новых санкций, которые имеют целью привлечь к ответственности тех, кто подрывает демократические процессы в стране. "Это дополняет ранее объявленные действия в отношении более 100 человек, причастных к "Грузинской мечте", а также членов их семей", – говорится в заявлении.

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