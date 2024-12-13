США ввели визовые ограничения против лиц, причастных к подрыву демократии в Грузии
Государственный департамент США объявил о новых визовых ограничениях в отношении лиц, ответственных за подрыв демократических процессов в Грузии. Санкции охватят около двадцати человек, занимающих должности министров правительства и членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также частных лиц.
Источник: заявление представителя Госдепа Мэттью Миллера
Прямая речь: "Соединенные Штаты решительно осуждают постоянное, жестокое и неоправданное насилие партии "Грузинская мечта" против граждан Грузии, в частности протестующих, представителей СМИ, правозащитников и оппозиционных деятелей. "Грузинская мечта" отвернулась от евроатлантического будущего Грузии, которого чрезвычайно желает грузинский народ и которое предусмотрено конституцией Грузии".
Детали: Миллер анонсировал подготовку новых санкций, которые имеют целью привлечь к ответственности тех, кто подрывает демократические процессы в стране. "Это дополняет ранее объявленные действия в отношении более 100 человек, причастных к "Грузинской мечте", а также членов их семей", – говорится в заявлении.
Предыстория:
- Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена анонсировала новые санкции, включая визовые ограничения для официальных лиц Грузии и их семей.
- Президент Владимир Зеленский считает, что Запад недостаточно решительно отреагировал на ситуацию в Грузии и усилия России по установлению контроля над этим государством.
- По данным СМИ, в ЕС рассматривают возможность приостановления визовой либерализации для владельцев грузинских дипломатических паспортов.
- Государства Балтии и Украина уже ввели национальные санкции против ряда грузинских чиновников, в том числе Иванишвили.
- Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что в Брюсселе уже ведется подготовительная работа по санкциям против грузинских властей.