Харків знову під ударом: ворог застосував балістичне озброєння
П'ятниця, 13 грудня 2024, 06:34
Вранці 13 грудня Харків став ціллю російських обстрілів. У місті та його околицях пролунали вибухи, завдано ударів по передмістю. Повітряні Сили України повідомили про застосування балістичного озброєння.
Джерело: Повітряні cили ЗСУ, міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов
Деталі: Міський голова повідомив, що удари припали на передмістя. Пізніше стало відомо, що вибухи були також зафіксовані в районі міста Чугуїв.
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Пряма мова Синєгубова: "Ворог завдав удар по Харківському району. Дані встановлюються. Екстрені служби виїхали на місце".
Оновлено: О 06:48 Повітряні сили попередили про повторні пуски балістичних ракет по Харкову.
Передісторія:
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- Близько другої години ночі міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання російського ударного безпілотника в п’ятиповерховий житловий будинок в Індустріальному районі міста.