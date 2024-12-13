Харків знову під ударом: ворог застосував балістичне озброєння

Вранці 13 грудня Харків став ціллю російських обстрілів. У місті та його околицях пролунали вибухи, завдано ударів по передмістю. Повітряні Сили України повідомили про застосування балістичного озброєння.

Джерело: Повітряні cили ЗСУ, міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Деталі: Міський голова повідомив, що удари припали на передмістя. Пізніше стало відомо, що вибухи були також зафіксовані в районі міста Чугуїв.

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Пряма мова Синєгубова: "Ворог завдав удар по Харківському району. Дані встановлюються. Екстрені служби виїхали на місце".

Оновлено: О 06:48 Повітряні сили попередили про повторні пуски балістичних ракет по Харкову.

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