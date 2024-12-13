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Харьков снова под ударом: враг применил баллистическое вооружение

Иван ДьяконовПятница, 13 декабря 2024, 06:34
Харьков снова под ударом: враг применил баллистическое вооружение
иллюстративное фото: Getty Images

Утром 13 декабря Харьков стал целью российских обстрелов. В городе и его окрестностях прогремели взрывы, нанесены удары по пригороду. Воздушные Силы Украины сообщили о применении баллистического вооружения.

Источник: Воздушные cилы ВСУ, городской голова Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Детали: Городской голова сообщил, что удары пришлись на пригород. Позже стало известно, что взрывы были также зафиксированы в районе города Чугуев.

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Прямая речь Синегубова: "Враг нанес удар по Харьковскому району. Данные устанавливаются. Экстренные службы выехали на место".

Обновлено: В 06:48 Воздушные силы предупредили о повторных пусках баллистических ракет по Харькову.

Предыстория:

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  • Около двух часов ночи городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании российского ударного беспилотника в пятиэтажный жилой дом в Индустриальном районе города.

Харьковракетный ударвоздушная тревога
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