Россияне атакуют энергетику – Минэнерго
Пятница, 13 декабря 2024, 08:46
Утром 13 декабря Россия наносит массированный удар по украинской энергетике, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Источник: Галущенко в Facebook, Укрэнерго в Telegram
Прямая речь Галущенко: "Враг продолжает свой террор. Опять энергетика по всей Украине под массированным ударом. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.
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Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения".
Детали: Укрэнерго сообщило, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты отключений электроэнергии будет больше.
"С актуальным графиком отключений можете ознакомиться на сайте или официальных страницах вашего облэнерго", – сообщили в Укрэнерго.
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Предыстория:
- Российские войска запустили по Украине большое количество ракет, в связи с чем во всех регионах объявлена воздушная тревога. На Киевщине работала ПВО.