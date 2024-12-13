Россияне атакуют энергетику – Минэнерго

Утром 13 декабря Россия наносит массированный удар по украинской энергетике, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Источник: Галущенко в Facebook, Укрэнерго в Telegram

Прямая речь Галущенко: "Враг продолжает свой террор. Опять энергетика по всей Украине под массированным ударом. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

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Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения".

Детали: Укрэнерго сообщило, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты отключений электроэнергии будет больше.

"С актуальным графиком отключений можете ознакомиться на сайте или официальных страницах вашего облэнерго", – сообщили в Укрэнерго.

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