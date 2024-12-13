Воздушные силы о массированной атаке РФ: сбили 161 вражескую цель, эффективно работали F-16

В течение суток Россия выпустила по Украине 287 средств воздушного нападения, Силы обороны уничтожили 161 ракету и дрон врага, 105 беспилотников не достигли целей.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "С 14.00 12 декабря противник совершил комбинированное воздушное нападение по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками.

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В целом радиотехническими войсками Воздушных сил за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БПЛА, а именно:

- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К, район пусков - Тамбовская обл РФ;

- 2 баллистические ракеты "Искандер-М", район пусков - Брянская обл РФ, ВОТ Крыма;

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- 1 баллистическая ракета KN-23, район пусков - Брянская обл. РФ;

- 55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская обл. РФ;

- 24 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;

- 7 крылатых ракет "Искандер-К", район пусков - Воронежская, Ростовская обл. РФ;

- 1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, район пусков воздушное пространство над ВОТ Луганской обл;

- 193 ударные БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово - РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В том числе эффективно отработали F-16-е!"

Детали: Согласно данным Воздушных сил, по состоянию на 11.30 подтверждено сбитие:

- 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";

- 1 баллистической ракеты "Искандер-М";

- 80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа. Кроме того, 105 вражеских беспилотников локально потеряны, пять - вернулись в Россию, еще один - в Беларусь.

Ракетно-дроновой удар противника в очередной раз в основном был направлен по объектам энергетики Украины.