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В ОСУВ "Хортиця" заявляють, що вживають заходів, щоб не сталося оточення біля Успенівки

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 13 грудня 2024, 16:26
В ОСУВ Хортиця заявляють, що вживають заходів, щоб не сталося оточення біля Успенівки
Фото: Генштаб ЗСУ

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" прокоментували повідомлення про те, шо українські військові знаходяться на межі оперативного оточення в районі Успенівки Донецької області.

Джерело: ОСУВ "Хортиця" у Telegram

Дослівно: "Наразі підрозділи Збройних cил України, що задіяні для проведення оборонних операцій на відповідній ділянці фронту, самовіддано відбивають російські штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Трудове, Романівка, вживають необхідні заходи для протидії їх захопленню або оточенню противником".

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Деталі: Військові уточнили, що Збройні сили активізують дії для захисту на цій та інших ділянках фронту.

"Будь-яка емоційна інтерпретація такої інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога", - говориться у повідомлення.

Що було раніше: 12 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію росіянами населеного пункту Зоря. Ситуація навколо "Успенівського мішка" на Донеччині погіршується. За даними аналітиків, росіяни просунулись у Новотроїцькому, Успенівці, Кураховому, Сонцівці та біля Веселого Гаю на Донеччині.

Збройні силивійнаДонецька область
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