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Українські військові на межі оточення в чотирьох селах Донеччини – DeepState

Іван Д'яконовП'ятниця, 13 грудня 2024, 00:41
Українські військові на межі оточення в чотирьох селах Донеччини – DeepState
мапа: DeepState

12 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію росіянами населеного пункту Зоря. Ситуація навколо "Успенівського мішка" на Донеччині погіршується.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними аналітиків, росіяни просунулись у Новотроїцькому, Успенівці, Кураховому, Сонцівці та біля Веселого Гаю на Донеччині.

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Особливу увагу аналітики приділяють ситуації в районі населених пунктів Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які опинилися всередині "Успенівського мішка". Ворог намагається прорвати оборону з усіх сторін. Ключову роль у стримуванні відіграють села Трудове, Успенівка та Дальнє. Саме звідси росіяни концентрують сили для штурму Успенівки, яка перебуває під загрозою повного оточення.

Мапа: DeepState
Мапа: DeepState

Пряма мова: "Ситуація критична для всіх, окрім Луценка, вже екскомандувача ОТУ "Донецьк". За нашою інформацією, він знятий з посади і переведений до командування Сухопутних військ. Натомість ми можемо почути від нового командувача традиційне "відійшли на підготовлені позиції".

Деталі: Українські військові ведуть активні бої за утримання позицій, але ситуація залишається складною через значну перевагу ворога в живій силі, кажуть аналітики.

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За їхніми даними, відсутність належної координації може призвести до ризику оточення підрозділів Сил оборони України одразу в кількох населених пунктах.

Пряма мова: "Нинішня обстановка є результатом бездіяльності або не зовсім зрозумілої діяльності ОТУ "Донецьк". Ворог займає все більшу територію безпосередньо в Успенівці, ризикуючи замкнути кільце та залишити підрозділи Сил Оборони в Ганнівці, Успенівці, Трудовому, Веселому Гаю та Романівці".

Передісторія: 

Донецька областьокупаціявійна
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