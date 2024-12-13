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В ОСУВ "Хортица" заявляют, что принимают меры, чтобы не произошло оцепление возле Успеновки

Станислав ПогориловПятница, 13 декабря 2024, 16:26
В ОСУВ Хортица заявляют, что принимают меры, чтобы не произошло оцепление возле Успеновки
Фото: Генштаб ВСУ

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" прокомментировали сообщения о том, что украинские военные находятся на грани оперативного окружения в районе Успеновки Донецкой области.

Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram

Дословно: "Сейчас подразделения Вооруженных сил Украины, задействованные для проведения оборонительных операций на соответствующем участке фронта, самоотверженно отражают российские штурмы в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Анновка, Трудовое, Романовка, принимают необходимые меры для противодействия их захвату или окружению противником".

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Детали: Военные уточнили, что Вооруженные силы активизируют действия для защиты на этом и других участках фронта.

"Любая эмоциональная интерпретация такой информации и распространение сообщений, которые тем или иным образом могут поощрить противника к осложнению ситуации на определенном участке фронта, являются действиями в пользу врага", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: 12 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Заря. Ситуация вокруг "Успеновского мешка" в Донецкой области ухудшается.  По данным аналитиков, россияне продвинулись в Новотроицком, Успеновке, Курахово, Сонцевке и у Веселого Гая в Донецкой области.

Вооруженные силывойнаДонецкая область
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