FT: Росія може запустити "Орєшнік" по Україні вже цими вихідними
Видання Financial Times з посиланням на неназваного представника Ради національної безпеки США повідомило, що Росія розглядає можливість вже цими вихідними повторного запуску по Україні своєї нової балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".
Джерело: Financial Times
Дослівно: "У середу представник Ради національної безпеки США повідомив Financial Times, що Москва розглядає можливість повторного запуску нової ракети ("Орєшнік" - ред.) вже цими вихідними".
Деталі: Неназваний чиновник заначив, що Росія хотіла використати цю зброю для залякування України та її прихильників, однак, за його словами, "Орєшнік" "не змінює правила гри на полі бою".
"Як публічно заявив Путін, Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету "Орешник" по Україні, і не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями", - сказало джерело видання.
Що було раніше: 11 грудня агентство The Associated Press повідомило, що розвідка США дійшла висновку, що Росія може повторно використати свою нову балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" проти України "в найближчі дні". Також про це написало агентство Bloomberg.
Передісторія:
- Росія вдарила експериментальною балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по Дніпру під час масованого обстрілу України 21 листопада. Роспропаганда назвала це відповіддю на дозвіл Києву завдавати далекобійних ударів по території РФ.
- Пентагон заявив, що "Орєшнік" базується на російській міжконтинентальній балістичній ракеті РС-26 "Рубєж".
- У західних столицях вважають, що Росія запустила "Орєшнік", аби надіслати стратегічне повідомлення Заходу.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі очільник Кремля Владімір Путін "розмахує своїм "Орєшніком", щоб новообраному президенту США Дональду Трампу не вдалося закінчити російсько-українську війну.