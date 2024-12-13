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FT: Россия может запустить "Орешник" по Украине уже в эти выходные

Станислав ПогориловПятница, 13 декабря 2024, 17:32
FT: Россия может запустить Орешник по Украине уже в эти выходные
Фото: Getty Images

Издание Financial Times со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности США сообщило, что Россия рассматривает возможность уже в эти выходные повторного запуска по Украине своей новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

Источник: Financial Times

Дословно: "В среду представитель Совета национальной безопасности США сообщил Financial Times, что Москва рассматривает возможность повторного запуска новой ракеты ("Орешник" - ред) уже в эти выходные".

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Детали: Неназванный чиновник отметил, что Россия хотела использовать это оружие для запугивания Украины и ее сторонников, однако, по его словам, "Орешник" "не меняет правила игры на поле боя".

"Как публично заявил Путин, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни", - сказал источник издания.

Что предшествовало: 11 декабря агентство The Associated Press сообщило, что разведка США пришла к выводу, что Россия может повторно использовать свою новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" против Украины "в ближайшие дни". Также об этом написало агентство Bloomberg.

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Предыстория:

  • Россия ударила экспериментальной баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Днепру во время массированного обстрела Украины 21 ноября. Роспропаганда назвала это ответом на разрешение Киеву наносить дальнобойные удары по территории РФ.
  • Пентагон заявил, что "Орешник" базируется на российской межконтинентальной баллистической ракете РС-26 "Рубеж".
  • В западных столицах считают, что Россия запустила "Орешник", чтобы отправить стратегическое сообщение Западу.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас глава Кремля Владимир Путин "размахивает своим "Орешником", чтобы новоизбранному президенту США Дональду Трампу не удалось закончить российско-украинскую войну.

Украинаракетный ударСШАРосcия
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