FT: Россия может запустить "Орешник" по Украине уже в эти выходные

Издание Financial Times со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности США сообщило, что Россия рассматривает возможность уже в эти выходные повторного запуска по Украине своей новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

Источник: Financial Times

Дословно: "В среду представитель Совета национальной безопасности США сообщил Financial Times, что Москва рассматривает возможность повторного запуска новой ракеты ("Орешник" - ред) уже в эти выходные".

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Детали: Неназванный чиновник отметил, что Россия хотела использовать это оружие для запугивания Украины и ее сторонников, однако, по его словам, "Орешник" "не меняет правила игры на поле боя".

"Как публично заявил Путин, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни", - сказал источник издания.

Что предшествовало: 11 декабря агентство The Associated Press сообщило, что разведка США пришла к выводу, что Россия может повторно использовать свою новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" против Украины "в ближайшие дни". Также об этом написало агентство Bloomberg.

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