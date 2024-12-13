FT: Россия может запустить "Орешник" по Украине уже в эти выходные
Издание Financial Times со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности США сообщило, что Россия рассматривает возможность уже в эти выходные повторного запуска по Украине своей новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник".
Источник: Financial Times
Дословно: "В среду представитель Совета национальной безопасности США сообщил Financial Times, что Москва рассматривает возможность повторного запуска новой ракеты ("Орешник" - ред) уже в эти выходные".
Детали: Неназванный чиновник отметил, что Россия хотела использовать это оружие для запугивания Украины и ее сторонников, однако, по его словам, "Орешник" "не меняет правила игры на поле боя".
"Как публично заявил Путин, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни", - сказал источник издания.
Что предшествовало: 11 декабря агентство The Associated Press сообщило, что разведка США пришла к выводу, что Россия может повторно использовать свою новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" против Украины "в ближайшие дни". Также об этом написало агентство Bloomberg.
Предыстория:
- Россия ударила экспериментальной баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Днепру во время массированного обстрела Украины 21 ноября. Роспропаганда назвала это ответом на разрешение Киеву наносить дальнобойные удары по территории РФ.
- Пентагон заявил, что "Орешник" базируется на российской межконтинентальной баллистической ракете РС-26 "Рубеж".
- В западных столицах считают, что Россия запустила "Орешник", чтобы отправить стратегическое сообщение Западу.
- Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас глава Кремля Владимир Путин "размахивает своим "Орешником", чтобы новоизбранному президенту США Дональду Трампу не удалось закончить российско-украинскую войну.