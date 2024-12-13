За час війни росіяни отруїли хімічними речовинами понад дві тисячі військових ЗСУ, троє померли

Від початку повномасштабної війни із отруєнням хімічними речовинами, які застосовують росіяни, госпіталізували понад 2 тисячі українських військовослужбовців, троє військових ЗСУ померли.

Джерело: начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту командування Сил підтримки ЗСУ Артем Власюк, повідомляє "Укрінформ", "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Всього з початку повномасштабного вторгнення із симптомами отруєння до медичних закладів як військового призначення, так і загальної медичної інфраструктури України було направлено понад 2 тисячі військовослужбовців із різними ступенями отруєння невідомими або відомими хімічними речовинами. В тому числі отруйними речовинами подразнюючої дії - CS та CN, які використовуються у боєприпасах для боротьби із заворушеннями".

Реклама:

Деталі: За його словами, "стосовно загиблих військовослужбовців, то ми маємо зараз, на жаль, три таких летальні випадки".

Імена загиблих та підрозділи, у яких вони служили, він не назвав із міркувань безпеки.

Власюк додав, що росіяни застосовують небезпечні хімічні речовини переважно на напрямках, де зосереджує найбільші свої зусилля, і приховують застосування таких засобів "щільним" вогневим впливом, що унеможливлює виявлення та відбір проб для подальшого розслідування.

РЕКЛАМА:

"Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну підрозділи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки, зокрема командування Сил підтримки ЗСУ, зафіксували понад 4 800 випадків застосування небезпечних хімічних речовин", - сказав він.

Що було раніше: Перед цим речник Генерального штабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій в інтерв’ю "АрміяInform" повідомляв, що за період широкомасштабної збройної агресії Росії проти України противник поряд зі звичайними засобами вогневого ураження застосовує спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, які, однак, некоректно називати хімічною зброєю.