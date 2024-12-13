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За время войны россияне отравили химическими веществами более двух тысяч военных ВСУ, три умерли

Станислав ПогориловПятница, 13 декабря 2024, 19:58
За время войны россияне отравили химическими веществами более двух тысяч военных ВСУ, три умерли
Иллюстративное фото Getty Images

С начала полномасштабной войны с отравлением химическими веществами, которые применяют россияне, госпитализировали более 2 тысяч украинских военнослужащих, трое военных ВСУ умерли.

Источник: начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты командования Сил поддержки ВСУ Артем Власюк, сообщает "Укринформ", "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Всего с начала полномасштабного вторжения с симптомами отравления в медицинские учреждения как военного назначения, так и общей медицинской инфраструктуры Украины было направлено более 2 тысяч военнослужащих с различными степенями отравления неизвестными или известными химическими веществами. В том числе ядовитыми веществами раздражающего действия - CS и CN, которые используются в боеприпасах для борьбы с беспорядками".

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Детали: По его словам, "в отношении погибших военнослужащих, то мы имеем сейчас, к сожалению, три таких летальных случая".

Имена погибших и подразделения, в которых они служили, он не назвал из соображений безопасности.

Власюк добавил, что россияне применяют опасные химические вещества преимущественно на направлениях, где сосредотачивает наибольшие свои усилия, и скрывают применение таких средств "плотным" огневым воздействием, что делает невозможным выявление и отбор проб для дальнейшего расследования.

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"Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину подразделения радиационной, химической, биологической разведки, в частности командование Сил поддержки ВСУ, зафиксировали более 4 800 случаев применения опасных химических веществ", - сказал он.

Что предшествовало: Перед этим спикер Генерального штаба ВСУ капитан Дмитрий Лиховий в интервью "АрміяInform" сообщал, что за период широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины противник наряду с обычными средствами огневого поражения применяет специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, которые, однако, некорректно называть химическим оружием.

войнаоружиеРосcияВооруженные силы
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