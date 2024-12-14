Умєров обговорив з єврокомісаром з оборони підготовку бригад стратегічного резерву

Міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з комісаром Євросоюзу з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом у Києві серед іншого обговорив підготовку бригад стратегічного резерву.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова Умєрова: "Окрему увагу приділили підготовці бригад стратегічного резерву.

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З низкою європейських країн вже ведемо переговори про оснащення та підготовку наших підрозділів. Очікуємо на координаційну роль ЄС у прискоренні цих домовленостей".

Деталі: Також, за словами Умєрова, відбулося обговорення безпекової ситуації та загроз, які несе ескалація російської агресії.

Міністр зазначив, що під час зустрічі "розпочали аналіз підтримки, яку Україна отримувала в попередні роки, та окреслили нові напрямки роботи", серед яких:

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використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України;

розширення тренувальної місії EUMAM для підготовки українських військових;

інвестиції в оборонний сектор України для посилення вітчизняного виробництва.

Нагадаємо: Кубілюс, який перебуваєв з візитом у Києві, був змушений зустріти ранок п'ятниці 13 грудня в укритті через масовану комбіновану атаку РФ.