Умєров обговорив з єврокомісаром з оборони підготовку бригад стратегічного резерву
Міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з комісаром Євросоюзу з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом у Києві серед іншого обговорив підготовку бригад стратегічного резерву.
Джерело: Умєров у Facebook
Пряма мова Умєрова: "Окрему увагу приділили підготовці бригад стратегічного резерву.
З низкою європейських країн вже ведемо переговори про оснащення та підготовку наших підрозділів. Очікуємо на координаційну роль ЄС у прискоренні цих домовленостей".
Деталі: Також, за словами Умєрова, відбулося обговорення безпекової ситуації та загроз, які несе ескалація російської агресії.
Міністр зазначив, що під час зустрічі "розпочали аналіз підтримки, яку Україна отримувала в попередні роки, та окреслили нові напрямки роботи", серед яких:
використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України;
розширення тренувальної місії EUMAM для підготовки українських військових;
інвестиції в оборонний сектор України для посилення вітчизняного виробництва.
Нагадаємо: Кубілюс, який перебуваєв з візитом у Києві, був змушений зустріти ранок п'ятниці 13 грудня в укритті через масовану комбіновану атаку РФ.