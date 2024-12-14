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Умеров обсудил с еврокомиссаром по обороне подготовку бригад стратегического резерва

Ольга ГлущенкоСуббота, 14 декабря 2024, 03:50
Умеров обсудил с еврокомиссаром по обороне подготовку бригад стратегического резерва
фото: Facebook Умерова

Министр обороны Рустем Умеров во время встречи с комиссаром Евросоюза по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом в Киеве среди прочего обсудил подготовку бригад стратегического резерва.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь Умерова: "Отдельное внимание уделили подготовке бригад стратегического резерва.

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С рядом европейских стран уже ведем переговоры об оснащении и подготовке наших подразделений. Ожидаем координационную роль ЕС в ускорении этих договоренностей".

Детали: Также, по словам Умерова, состоялось обсуждение ситуации с безопасностью и угроз, которые несет эскалация российской агрессии.

Министр отметил, что во время встречи "начали анализ поддержки, которую Украина получала в предыдущие годы, и обозначили новые направления работы", среди которых:

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использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины;

расширение тренировочной миссии EUMAM для подготовки украинских военных;

инвестиции в оборонный сектор Украины для усиления отечественного производства.

Напомним: Кубилюс, который находился с визитом в Киеве, был вынужден встретить утро пятницы 13 декабря в укрытии из-за массированной комбинированной атаки РФ.

ЕСУмеров Рустем
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