Зеленський: Є дані, що росіяни почали використовувати солдатів КНДР у штурмах
Президент Володимир Зеленський заявив про наявність даних про початок застосування північнокорейських військ у штурмах проти українських сил на Курщині.
Джерело: звернення президента
Пряма мова: "Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї – помітну кількість.
Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні.
Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив?".
Деталі: Зеленський зазначив, що правитель РФ Володимир Путін відштовхує можливість миру й хоче, щоб у Азії та в світу "додалось проблем", "саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасної війни".
Він констатував, що Росія ігнорує заклики до деескалації. "Якщо немає жорсткої реакції світу, Росія робить війну гіршою. Завжди так", - сказав президент.
Пряма мова: "Ми будемо захищатись, у тому числі проти цих північнокорейців. І ми будемо й надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити – зупинити надійно, гарантованим миром.
Наступного тижня будемо говорити у Європі щодо спільної роботи. Санкції проти Росії, підтримка нашої оборони та інвестиції в спільну оборону Європи і сильна дипломатія заради миру – це те, що має збільшуватись кожного тижня, аби в наступному році всі разом з партнерами ми змогли досягти нашої головної мети".
Що передувало: Зранку 14 грудня українська розвідка заявила, що російське командування найближчим часом залучить військових КНДР до безпосередньо ведення штурмових дій.
Передісторія:
- 7 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
- У США підтвердили, що північнокорейські війська брали участь у бойових діях у Курській області.
- Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.