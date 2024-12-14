Зеленський: Є дані, що росіяни почали використовувати солдатів КНДР у штурмах

Президент Володимир Зеленський заявив про наявність даних про початок застосування північнокорейських військ у штурмах проти українських сил на Курщині.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї – помітну кількість.

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Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні.

Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив?".

Деталі: Зеленський зазначив, що правитель РФ Володимир Путін відштовхує можливість миру й хоче, щоб у Азії та в світу "додалось проблем", "саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасної війни".

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Він констатував, що Росія ігнорує заклики до деескалації. "Якщо немає жорсткої реакції світу, Росія робить війну гіршою. Завжди так", - сказав президент.

Пряма мова: "Ми будемо захищатись, у тому числі проти цих північнокорейців. І ми будемо й надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити – зупинити надійно, гарантованим миром.

Наступного тижня будемо говорити у Європі щодо спільної роботи. Санкції проти Росії, підтримка нашої оборони та інвестиції в спільну оборону Європи і сильна дипломатія заради миру – це те, що має збільшуватись кожного тижня, аби в наступному році всі разом з партнерами ми змогли досягти нашої головної мети".

Що передувало: Зранку 14 грудня українська розвідка заявила, що російське командування найближчим часом залучить військових КНДР до безпосередньо ведення штурмових дій.

Передісторія: