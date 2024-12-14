Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Є дані, що росіяни почали використовувати солдатів КНДР у штурмах

Катерина ТищенкоСубота, 14 грудня 2024, 16:45
Зеленський: Є дані, що росіяни почали використовувати солдатів КНДР у штурмах
Володимир Зеленський у зверненні 14 грудня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив про наявність даних про початок застосування північнокорейських військ у штурмах проти українських сил на Курщині.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї – помітну кількість.

Реклама:

Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні.

Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив?".

Деталі: Зеленський зазначив, що правитель РФ Володимир Путін відштовхує можливість миру й хоче, щоб у Азії та в світу "додалось проблем", "саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасної війни".

РЕКЛАМА:

Він констатував, що Росія ігнорує заклики до деескалації. "Якщо немає жорсткої реакції світу, Росія робить війну гіршою. Завжди так", - сказав президент.

Пряма мова: "Ми будемо захищатись, у тому числі проти цих північнокорейців. І ми будемо й надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити – зупинити надійно, гарантованим миром.

Наступного тижня будемо говорити у Європі щодо спільної роботи. Санкції проти Росії, підтримка нашої оборони та інвестиції в спільну оборону Європи і сильна дипломатія заради миру – це те, що має збільшуватись кожного тижня, аби в наступному році всі разом з партнерами ми змогли досягти нашої головної мети".

Що передувало: Зранку 14 грудня українська розвідка заявила, що російське командування найближчим часом залучить військових КНДР до безпосередньо ведення штурмових дій.

Передісторія:

  • 7 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
  • У США підтвердили, що північнокорейські війська брали участь у бойових діях у Курській області.
  • Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.

ЗеленськийРосіяКНДР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Україна провела першу атаку виключно за допомогою роботизованих систем

МВФ схвалив новий транш для України в розмірі $1,1 мільярда

оновлено, фотоРосіяни влучили дроном у дев'ятиповерхівку в Харкові, шестеро людей постраждали

Рятувальники кажуть про 60-80 постраждалих внаслідок інциденту на ярмарці в Магдебурзі

Зеленський погодив понад 30 нових послів

Reuters: Технічні проблеми в РФ зупинили постачання російської нафти трубопроводом "Дружба"

Усі новини...
Західні лідери обговорять миротворців із Зеленським у Брюсселі – ЗМІ
Су-30 згорів на аеродромі в Краснодарському краї – розвідка
Медведєв помріяв про появу "нових регіонів у складі Росії"
Загинув пілот, який бив окупантів на найгарячіших напрямках – Повітряні сили
Останні новини
03:57
ISW: Україна провела першу атаку виключно за допомогою роботизованих систем
02:55
Росія вбила понад 12,3 тис. цивільних в Україні – ООН
02:08
У Магдебурзі затримали підозрюваного в смертельному наїзді на відвідувачів різдвяного ярмарку
01:59
БоксМіж командами Усика та Ф’юрі виникла суперечка щодо призначення нового третього судді у реванші
01:30
Спостерігачі ОБСЄ опублікували фінальний звіт про парламентські вибори в Грузії
00:56
МВФ схвалив новий транш для України в розмірі $1,1 мільярда
00:25
оновлюєтьсяРосія атакує Україну дронами-камікадзе
23:56
велоспортПрезентовано маршрут Вуельти-2025
23:51
оновлено, фотоРосіяни влучили дроном у дев'ятиповерхівку в Харкові, шестеро людей постраждали
23:45
Новини економіки 20 грудня: ракетна та хакерська атаки РФ по Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: