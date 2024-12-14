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NYT: Українська влада відклала угоду зі США у сфері корисних копалин, щоб її уклав Трамп

Катерина ТищенкоСубота, 14 грудня 2024, 19:07
NYT: Українська влада відклала угоду зі США у сфері корисних копалин, щоб її уклав Трамп
Трамп, Макрон і Зеленський у Парижі 7 грудня, фото ОП

За даними The New York Times, українська влада двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин, імовірно, щоб дати можливість обраному президенту Дональду Трампу згодом представити цю угоду як свою заслугу.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела

Дослівно: "Україна планувала підписати з адміністрацією Байдена угоду про співпрацю у сфері видобутку та переробки корисних копалин.

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Але, за словами офіційних осіб з обох сторін, українська влада двічі відкладала підписання угоди, що свідчить про те, що Київ, можливо, чекає вступу на посаду Трампа, щоб представити угоду як ранню перемогу його адміністрації".

Деталі: Видання наводить дані української приватної інвестиційної компанії Horizon Capital про те, що Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, запаси яких оцінюються в 11,5 трильйонів доларів. Зокрема, в Україні розташовано близько третини розвіданих запасів літію в Європі, ключового матеріалу для акумуляторних батарей, який може бути цікавим для електромобільного бізнесу Ілона Маска.

Республіканець і союзник Трампа сенатор Ліндсі Грем минулого місяця в інтерв'ю Fox News заявив, що "ця війна йде за гроші", що "Трамп збирається укласти угоду, щоб повернути наші гроші, збагатити себе рідкоземельними мінералами", називаючи угоду хорошою і для України, і для США.

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Видання зазначає, що "від відчайдушних дипломатичних спроб до вигадливих проявів лестощів – українські посадовці роблять усе можливе, щоб привернути новообраного президента Дональда Трампа на свій бік, намагаючись зміцнити свої позиції у війні проти Росії".

Як пише видання, "найсміливіші зусилля" з боку України для налагодження контакту з Трампом були зроблені після того, як українські чиновники дізналися, що обраний президент США планує поїхати до Парижа минулої суботи на відкриття Собору Паризької Богоматері.

Дослівно: "Спочатку вони (українські чиновники – ред.) звернулися по допомогу до офісу президента Франції, щоб організувати зустріч між Зеленським і Трампом, за словами французького чиновника, який побажав залишитися анонімним, щоб обговорити підготовку. Потім, не маючи жодних гарантій зустрічі, команда Зеленського здійснила багатогодинну подорож до Парижа з Києва потягом і літаком.

Зустріч була підтверджена безпосередньо перед тим, як Трамп увійшов до Єлисейського палацу для переговорів з президентом Франції. Менш ніж через годину до них приєднався Зеленський. Дискусія між трьома чоловіками, яка мала тривати 15 хвилин, розтягнулася до 45".

Передісторія:

  • Обраний президент США Дональд Трамп та глава України Володимирий Зеленський зустрічалися з президентом Макроном у Парижі, куди обоє їздили на церемонію відкриття Нотр-Даму. За даними української сторони, зустріч тривала близько 35 хвилин. 
  • Агентство Axios писало, що Макрон переконував Трампа в рамках візиту в Париж провести спільну зустріч із Зеленським.
  • Зеленський заявив, що говорив Трампу, про те, що правитель Росії "боїться лише його і, можливо, Китаю".
  • Трамп заявив, що говорив із Зеленським про те, як завершити війну, і що той, мовляв, "готовий до перемовин". 47-й президент США додав, що "формулює концепцію того, як закінчити цю безглузду війну". 

ТрампЗеленськийСША
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