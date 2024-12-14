Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

NYT: Украинские власти отложили соглашение с США в сфере полезных ископаемых, чтобы его заключил Трамп

Катерина ТищенкоСуббота, 14 декабря 2024, 19:07
NYT: Украинские власти отложили соглашение с США в сфере полезных ископаемых, чтобы его заключил Трамп
Трамп, Макрон и Зеленский в Париже 7 декабря, фото ОП

По данным The New York Times, украинские власти дважды откладывали заключение соглашения о сотрудничестве с США в сфере добычи полезных ископаемых, вероятно, чтобы дать возможность избранному президенту Дональду Трампу впоследствии представить это соглашение как свою заслугу.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники

Дословно: "Украина планировала подписать с администрацией Байдена соглашение о сотрудничестве в сфере добычи и переработки полезных ископаемых.

Реклама:

Но, по словам официальных лиц с обеих сторон, украинская власть дважды откладывала подписание соглашения, что свидетельствует о том, что Киев, возможно, ждет вступления в должность Трампа, чтобы представить соглашение как раннюю победу его администрации".

Детали: Издание приводит данные украинской частной инвестиционной компании Horizon Capital о том, что Украина имеет месторождения 20 важнейших минералов, таких как кобальт и графит, запасы которых оцениваются в 11,5 триллионов долларов. В частности, в Украине расположено около трети разведанных запасов лития в Европе, ключевого материала для аккумуляторных батарей, который может быть интересным для электромобильного бизнеса Илона Маска.

Республиканец и союзник Трампа сенатор Линдси Грэм в прошлом месяце в интервью Fox News заявил, что "эта война идет за деньги", что "Трамп собирается заключить сделку, чтобы вернуть наши деньги, обогатить себя редкоземельными минералами", называя сделку хорошей и для Украины, и для США.

РЕКЛАМА:

Издание отмечает, что "от отчаянных дипломатических попыток до причудливых проявлений лести – украинские чиновники делают все возможное, чтобы привлечь новоизбранного президента Дональда Трампа на свою сторону, пытаясь укрепить свои позиции в войне против России".

Как пишет издание, "самые смелые усилия" со стороны Украины для налаживания контакта с Трампом были предприняты после того, как украинские чиновники узнали, что избранный президент США планирует поехать в Париж в минувшую субботу на открытие Собора Парижской Богоматери.

Дословно: "Сначала они (украинские чиновники – ред.) обратились за помощью в офис президента Франции, чтобы организовать встречу между Зеленским и Трампом, по словам французского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, чтобы обсудить подготовку. Затем, не имея никаких гарантий встречи, команда Зеленского совершила многочасовое путешествие в Париж из Киева поездом и самолетом.

Встреча была подтверждена непосредственно перед тем, как Трамп вошел в Елисейский дворец для переговоров с президентом Франции. Менее чем через час к ним присоединился Зеленский. Дискуссия между тремя мужчинами, которая должна была длиться 15 минут, растянулась до 45".

Предыстория:

  • Избранный президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский встречались с президентом Макроном в Париже, куда оба ездили на церемонию открытия Нотр-Дама. По данным украинской стороны, встреча длилась около 35 минут.
  • Агентство Axios писало, что Макрон убеждал Трампа в рамках визита в Париж провести совместную встречу с Зеленским.
  • Зеленский заявил, что говорил Трампу, о том, что правитель России "боится только его и, возможно, Китая".
  • Трамп заявил, что говорил с Зеленским о том, как завершить войну, и что тот, мол, "готов к переговорам". 47-й президент США добавил, что "формулирует концепцию того, как закончить эту бессмысленную войну".

ТрампЗеленскийСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Россияне активизировались на Херсонском направлении

Украина и США предварительно договорились о дате визита генерала Келлога в Киев

Фицо заявил, что Зеленский виноват в "газовом кризисе" Словакии

фотоПять лет тюрьмы получил церковник УПЦ МП из Винницкой области, распространявший нарративы Кремля

фотоВВК без ТЦК: Минобороны обещает до конца февраля 2025 года запустить электронные направления через «Резерв+»

Шмыгаль: Украина перекроет транзит российского газа 1 января 2025 года

Все новости...
Трамп
Команда Трампа обсудила с Украиной и Белым домом прекращение войны – NBC
В команде Трампа анонсировали визиты, чтобы "выслушать" позиции сторон войны в Украине
Глава МИД Украины Сибига оценил шансы "завершения войны 21 января"
Последние новости
20:17
Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных
20:05
Зеленский: Россияне активизировались на Херсонском направлении
20:00
Трамп пообещал Европе, что США продолжит поддержку Украины – СМИ
19:56
Сильпо потеряло склад и товары на 400 миллионов из-за ночной атаки РФ
19:54
Украинцам упростили некоторые консульские услуги за рубежом
19:32
На дорогах Украины станет больше приборов TruCAM, которыми полицейские измеряют скорость
19:31
видеоПограничники уничтожили склады российских боеприпасов на Запорожском направлении
19:26
ФутболЯремчук стал победителем номинации Джокер года по версии УАФ
19:21
В Молдове фермеры угрожают заблокировать границу с Украиной из-за импорта зерновых
19:18
Reuters: Технические проблемы в РФ остановили поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба"
Все новости...
Реклама:
Реклама: