По данным The New York Times, украинские власти дважды откладывали заключение соглашения о сотрудничестве с США в сфере добычи полезных ископаемых, вероятно, чтобы дать возможность избранному президенту Дональду Трампу впоследствии представить это соглашение как свою заслугу.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники

Дословно: "Украина планировала подписать с администрацией Байдена соглашение о сотрудничестве в сфере добычи и переработки полезных ископаемых.

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Но, по словам официальных лиц с обеих сторон, украинская власть дважды откладывала подписание соглашения, что свидетельствует о том, что Киев, возможно, ждет вступления в должность Трампа, чтобы представить соглашение как раннюю победу его администрации".

Детали: Издание приводит данные украинской частной инвестиционной компании Horizon Capital о том, что Украина имеет месторождения 20 важнейших минералов, таких как кобальт и графит, запасы которых оцениваются в 11,5 триллионов долларов. В частности, в Украине расположено около трети разведанных запасов лития в Европе, ключевого материала для аккумуляторных батарей, который может быть интересным для электромобильного бизнеса Илона Маска.

Республиканец и союзник Трампа сенатор Линдси Грэм в прошлом месяце в интервью Fox News заявил, что "эта война идет за деньги", что "Трамп собирается заключить сделку, чтобы вернуть наши деньги, обогатить себя редкоземельными минералами", называя сделку хорошей и для Украины, и для США.

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Издание отмечает, что "от отчаянных дипломатических попыток до причудливых проявлений лести – украинские чиновники делают все возможное, чтобы привлечь новоизбранного президента Дональда Трампа на свою сторону, пытаясь укрепить свои позиции в войне против России".

Как пишет издание, "самые смелые усилия" со стороны Украины для налаживания контакта с Трампом были предприняты после того, как украинские чиновники узнали, что избранный президент США планирует поехать в Париж в минувшую субботу на открытие Собора Парижской Богоматери.

Дословно: "Сначала они (украинские чиновники – ред.) обратились за помощью в офис президента Франции, чтобы организовать встречу между Зеленским и Трампом, по словам французского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, чтобы обсудить подготовку. Затем, не имея никаких гарантий встречи, команда Зеленского совершила многочасовое путешествие в Париж из Киева поездом и самолетом.

Встреча была подтверждена непосредственно перед тем, как Трамп вошел в Елисейский дворец для переговоров с президентом Франции. Менее чем через час к ним присоединился Зеленский. Дискуссия между тремя мужчинами, которая должна была длиться 15 минут, растянулась до 45".

Предыстория: