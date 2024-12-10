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Зеленський: Я сказав Трампу, що Путін боїться його і, можливо, Китаю

Ольга Глущенко Вівторок, 10 грудня 2024, 02:18
Зеленський: Я сказав Трампу, що Путін боїться його і, можливо, Китаю
Зеленський і Трамп, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський каже, що говорив новообраному президенту США Дональду Трампу, про те, що правитель Росії "боїться лише його і, можливо, Китаю".

Джерело: Зеленський у мережі Х

Також президент України додав, що важливо спільно, разом працювати над питанням, як завершити війну в Україні.

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Пряма мова Зеленського: "Це наш головний пріоритет.

Саме на цьому ми зосередилися під час зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова".

Деталі: Зеленський висловив подяку президенту Франції Еммануелю Макрону і Трампу.

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Пряма мова Зеленського: "Я ще раз висловлюю подяку президенту Макрону за її організацію, а також глибоку вдячність президенту Трампу за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо.

Це правильний підхід, і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити справді міцний мир.

Ми знаємо, що Америка здатна досягти надзвичайних результатів – того, чого не змогли досягти інші. Щоб досягти успіху в завершенні цієї війни, нам потрібна єдність – єдність Америки, Європи та всіх у світі, хто цінує безпеку, – а також сильні позиції та гарантії миру.

Я сказав президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. І це правда. Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир.

Треба діяти зараз, щоб відновити належний міжнародний порядок".

Що передувало: Зеленський назвав продуктивною зустріч із Макроном і Трампом та заявив, що всі вони хочуть завершити війну в Україні якнайшвидше та справедливо.

Зеленський сказав, що в розмові з колегами Макроном і Трампом у Парижі наголосив, що керівник держави-агресора РФ Володимир Путін не хоче закінчення війни проти України, до цього його потрібно примусити.

ЗеленськийТрампПутінвійна
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