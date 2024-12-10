Зеленський: Я сказав Трампу, що Путін боїться його і, можливо, Китаю
Президент України Володимир Зеленський каже, що говорив новообраному президенту США Дональду Трампу, про те, що правитель Росії "боїться лише його і, можливо, Китаю".
Джерело: Зеленський у мережі Х
Також президент України додав, що важливо спільно, разом працювати над питанням, як завершити війну в Україні.
Пряма мова Зеленського: "Це наш головний пріоритет.
Саме на цьому ми зосередилися під час зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова".
Деталі: Зеленський висловив подяку президенту Франції Еммануелю Макрону і Трампу.
Пряма мова Зеленського: "Я ще раз висловлюю подяку президенту Макрону за її організацію, а також глибоку вдячність президенту Трампу за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо.
Це правильний підхід, і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити справді міцний мир.
Ми знаємо, що Америка здатна досягти надзвичайних результатів – того, чого не змогли досягти інші. Щоб досягти успіху в завершенні цієї війни, нам потрібна єдність – єдність Америки, Європи та всіх у світі, хто цінує безпеку, – а також сильні позиції та гарантії миру.
Я сказав президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. І це правда. Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир.
Треба діяти зараз, щоб відновити належний міжнародний порядок".
Що передувало: Зеленський назвав продуктивною зустріч із Макроном і Трампом та заявив, що всі вони хочуть завершити війну в Україні якнайшвидше та справедливо.
Зеленський сказав, що в розмові з колегами Макроном і Трампом у Парижі наголосив, що керівник держави-агресора РФ Володимир Путін не хоче закінчення війни проти України, до цього його потрібно примусити.