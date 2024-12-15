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Федоров про наступ росіян на Запоріжжя: Це – все ворожа ІПСО

Ольга Глущенко Неділя, 15 грудня 2024, 00:30
Федоров про наступ росіян на Запоріжжя: Це – все ворожа ІПСО
в’їзний знак Запоріжжя, фото ОВА

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров стверджує, що чутки про можливий наступ у регіоні існують ще з березня, і вони є ворожою ІПСО.

Джерело: Федоров під час брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова Федорова: "Ми бачимо, що відбувається з військовою ситуацією. Нас лякають з вересня, якщо я не помиляюсь, от зараз буде наступ на Запоріжжя.

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В жовтні – наступ на Запоріжжя, в листопаді – от вони вже пішли, а в грудні – все, збираємо чемодани із Запоріжжя.

Це – все ІПСО, але на яку суспільство реагує".

Деталі: Саме з цієї причини, як зазначив Федоров, наразі не розпочали будівництво підземної школи в Комишувасі (населений пункт за 20 км від фронту – ред.).

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Пряма мова Федорова: "З цього будівництва можуть зробити зовсім некоректну оцінку. Чому? Бо це добре розійдеться в соціальних мережах і, щоб не робити будівництво шкіл токсичним, ми поставили будівництво на паузу і вирішимо разом з Кушугумською громадою, можливо ми будемо звідти возити дітей".

Деталі: Також очільник області додав, що це єдина школа, на яку є гроші, але будівництво свідомо не розпочали.

У січні 2025 року влада планує прийняти рішення, що робити з цим будівництвом.

Що передувало: У листопаді DeepState повідомляв, що російські війська поки не проявляли активності, що могла б свідчити про підготовку до "великого" наступу на Запоріжжя. Більшість активних дій ворог здійснює в межах Донецької області.

Нагадаємо: У Запорізькій області будували 7 підземних шкіл і планували розпочати будівництво восьмої.

Запорізька областьвійнаРосія
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