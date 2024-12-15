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Федоров о наступлении россиян на Запорожье: Это – все вражеская ИПСО

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 декабря 2024, 00:30
Федоров о наступлении россиян на Запорожье: Это – все вражеская ИПСО
въездной знак Запорожья, фото ОВА

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров утверждает, что слухи о возможном наступлении в регионе существуют еще с марта, и они являются вражеской ИПСО.

Источник: Федоров во время брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь Федорова: "Мы видим, что происходит с военной ситуацией. Нас пугают с сентября, если я не ошибаюсь, вот сейчас будет наступление на Запорожье.

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В октябре – наступление на Запорожье, в ноябре – вот они уже ушли, а в декабре – все, собираем чемоданы из Запорожья.

Это – все ИПСО, но на которую общество реагирует".

Детали: Именно по этой причине, как отметил Федоров, пока не начали строительство подземной школы в Камышевахе (населенный пункт в 20 км от фронта – ред.).

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Прямая речь Федорова: "Из этого строительства могут сделать совсем некорректную оценку. Почему? Потому что это хорошо разойдется в социальных сетях и, чтобы не делать строительство школ токсичным, мы поставили строительство на паузу и решим вместе с Кушугумской громадой, возможно мы будем оттуда возить детей".

Детали: Также глава области добавил, что это единственная школа, на которую есть деньги, но строительство сознательно не начали.

В январе 2025 года власти планируют принять решение, что делать с этим строительством.

Что предшествовало: В ноябре DeepState сообщал, что российские войска пока не проявляли активности, которая могла бы свидетельствовать о подготовке к "большому" наступлению на Запорожье. Большинство активных действий враг осуществляет в пределах Донецкой области.

Напомним: В Запорожской области строили 7 подземных школ и планировали начать строительство восьмой.

Запорожская областьвойнаРосcия
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