Падіння режиму Асада: Статки родини Асадів можуть сягати $12 мільярдів – WSJ

Після падіння режиму президента Сирії Башара Асада розпочалося "полювання" за статками його родини, які ті накопичували протягом півстоліття авторитарного правління. За оцінками, їхні активи можуть сягати 12 мільярдів доларів, накопичених за півстоліття диктаторського правління.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Сім’я Асада володіє однією з найбільших нелегальних фінансових імперій у світі.

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За оцінками Держдепу США за 2022 рік, вартість підприємств і активів, пов'язаних з Асадами, може сягати 12 млрд доларів. Значна частина грошей була виведена в офшорні зони, такі як Дубай і Росія, звідки їх повернення буде особливо складним.

Часто ці гроші родина отримувала через державні монополії та торгівлю наркотиками, особливо каптагоном. Дохід від його продажу оцінюється у 2,4 мільярда доларів на рік. Потім ці кошти клан частково реінвестував в юрисдикції, недоступні для міжнародного права, де не діють санкції проти Асадів, а також використовувались для фінансування репресій і військових кампаній.

"У них було багато часу до революції, щоб відмити свої гроші. Вони завжди мали план "Б", тож тепер вони добре підготовлені до вигнання", – упевнений Ендрю Таблер, який відповідав за політику щодо Сирії в одній зі структур Ради національної безпеки при Білому домі.

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"Багатство клану Асада зростало навіть під час громадянської війни, коли 70% сирійців опинилися за межею бідності", – зазначають аналітики Світового банку.

У той час, як прості сирійці потерпали від бідності, діти впливових діячів режиму виставляли напоказ своє багатство, публікуючи фото з елітними автомобілями та дорогими вечірками.

Опозиція, яка намагається сформувати новий уряд Сирії, заявляє про плани повернути ці кошти сирійському народу.

"Ми зобов’язані повернути ці гроші сирійському народу", – заявив французький юрист Вільям Бурдон, який веде справу активів Асадів.

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