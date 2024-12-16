Падение режима Асада: Состояние семьи Асадов может достигать $12 миллиардов – WSJ
После падения режима президента Сирии Башара Асада началась "охота" за состоянием его семьи, которые те накапливали в течение полувека авторитарного правления. По оценкам, их активы могут достигать 12 миллиардов долларов, накопленных за полвека диктаторского правления.
Источник: The Wall Street Journal
Детали: Семья Асада владеет одной из крупнейших нелегальных финансовых империй в мире.
По оценкам Госдепа США за 2022 год, стоимость предприятий и активов, связанных с Асадами, может достигать 12 млрд долларов. Значительная часть денег была выведена в оффшорные зоны, такие как Дубай и Россия, откуда их возвращение будет особенно сложным.
Часто эти деньги семья получала через государственные монополии и торговлю наркотиками, особенно каптагоном. Доход от его продажи оценивается в 2,4 миллиарда долларов в год. Затем эти средства клан частично реинвестировал в юрисдикции, недоступные для международного права, где не действуют санкции против Асадов, а также использовались для финансирования репрессий и военных кампаний.
"У них было много времени до революции, чтобы отмыть свои деньги. Они всегда имели план "Б", и теперь они хорошо подготовлены к изгнанию", - уверен Эндрю Таблер, который отвечал за политику в отношении Сирии в одной из структур Совета национальной безопасности при Белом доме.
"Богатство клана Асада росло даже во время гражданской войны, когда 70% сирийцев оказались за чертой бедности", – отмечают аналитики Всемирного банка.
В то время как простые сирийцы страдали от бедности, дети влиятельных деятелей режима выставляли напоказ свое богатство, публикуя фото с элитными автомобилями и дорогими вечеринками.
Оппозиция, которая пытается сформировать новое правительство Сирии, заявляет о планах вернуть эти средства сирийскому народу.
"Мы обязаны вернуть эти деньги сирийскому народу", – заявил французский юрист Уильям Бурдон, который ведет дело активов Асадов.
Предыстория:
- Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 53 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны.
- Председатель Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Хади Аль-Бахра заявил о планах сформировать гражданское правительство после свержения режима президента Башара Асада.
- Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир.
- Российские государственные агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.