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Падение режима Асада: Состояние семьи Асадов может достигать $12 миллиардов – WSJ

Иван ДьяконовПонедельник, 16 декабря 2024, 01:09
Падение режима Асада: Состояние семьи Асадов может достигать $12 миллиардов – WSJ

После падения режима президента Сирии Башара Асада началась "охота" за состоянием его семьи, которые те накапливали в течение полувека авторитарного правления. По оценкам, их активы могут достигать 12 миллиардов долларов, накопленных за полвека диктаторского правления.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Семья Асада владеет одной из крупнейших нелегальных финансовых империй в мире.

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По оценкам Госдепа США за 2022 год, стоимость предприятий и активов, связанных с Асадами, может достигать 12 млрд долларов. Значительная часть денег была выведена в оффшорные зоны, такие как Дубай и Россия, откуда их возвращение будет особенно сложным.

Часто эти деньги семья получала через государственные монополии и торговлю наркотиками, особенно каптагоном. Доход от его продажи оценивается в 2,4 миллиарда долларов в год. Затем эти средства клан частично реинвестировал в юрисдикции, недоступные для международного права, где не действуют санкции против Асадов, а также использовались для финансирования репрессий и военных кампаний.

"У них было много времени до революции, чтобы отмыть свои деньги. Они всегда имели план "Б", и теперь они хорошо подготовлены к изгнанию", - уверен Эндрю Таблер, который отвечал за политику в отношении Сирии в одной из структур Совета национальной безопасности при Белом доме.

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"Богатство клана Асада росло даже во время гражданской войны, когда 70% сирийцев оказались за чертой бедности", – отмечают аналитики Всемирного банка.

В то время как простые сирийцы страдали от бедности, дети влиятельных деятелей режима выставляли напоказ свое богатство, публикуя фото с элитными автомобилями и дорогими вечеринками.

Оппозиция, которая пытается сформировать новое правительство Сирии, заявляет о планах вернуть эти средства сирийскому народу.

"Мы обязаны вернуть эти деньги сирийскому народу", – заявил французский юрист Уильям Бурдон, который ведет дело активов Асадов.

Предыстория: 

  • Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 53 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны. 
  • Председатель Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Хади Аль-Бахра заявил о планах сформировать гражданское правительство после свержения режима президента Башара Асада.
  • Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир.
  • Российские государственные агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.

Сириякоррупция
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