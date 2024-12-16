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Окупанти атакували Україну 49 безпілотниками, 27 з них збили

Ірина БалачукПонеділок, 16 грудня 2024, 08:58
Окупанти атакували Україну 49 безпілотниками, 27 з них збили
Фото з Facebook Повітряного командування "Центр"

Уночі 16 грудня російські війська атакували Україну 49-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів, 27 ворожих дронів вдалося знищити, ще 19 були локаційно втрачені, а 3 досі перебувають у повітрі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram  

Дослівно ПС: "Станом на 08:30 підтверджено збиття 27 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській.

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Через активну протидію Сил оборони 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Три БпЛА – в повітрі!".

Деталі: Повідомляється, що загарбники запускали дрони з районів російських міст Брянськ та Орел.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила", – підсумували Повітряні сили ЗСУ.

Передісторія:

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ППОПовітряні сили ЗСУбезпілотники
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