Оккупанты атаковали Украину 49 беспилотниками, 27 из них сбили

Ночью 16 декабря российские войска атаковали Украину 49-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов, 27 вражеских дронов удалось уничтожить, еще 19 были локационно потеряны, а 3 до сих пор находятся в воздухе.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 27 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

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Из-за активного противодействия Сил обороны 19 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны). Три БпЛА – в воздухе!".

Детали: Сообщается, что захватчики запускали дроны из районов российских городов Брянск и Орел.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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"Попаданий не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала", – подытожили Воздушные силы ВСУ.

Предыстория: