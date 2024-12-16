Підірвали вибухівку біля відділів поліції у Харкові: затримали 15-річних хлопця й дівчину

Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще двох неповнолітніх, яких російські спецслужби втягнули у злочинну діяльність проти України.

Джерело: СБУ, Нацпол, Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, виконуючи завдання окупантів 8 та 9 грудня 2024 року ці фігуранти підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова.

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Дивом внаслідок цих подій ніхто не постраждав.

Контррозвідка СБУ викрила обох зловмисників "по гарячих слідах". Ворожими агентами виявилися двоє 15-річних мешканців обласного центру – хлопець і дівчина. Окупанти завербували їх через Телеграм-канали з пошуку "легких" грошей.

Встановлено, що фігуранти діяли окремо один від одного і кожен виконував "свій" теракт, але за інструкцією спільного куратора з РФ.

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Так, для виконання "свого" завдання юнак власноруч підготував саморобну вибухівку. Для цього ворог надав йому детальні інструкції, зокрема, щоб хлопець начинив вибуховий пристрій металевими кульками і встановив всередину детонатор для дистанційної активації.

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Дівчина ж забрала вже готову вибухівку зі схованки.

фото сбу

Потім кожен з фігурантів самостійно замаскував вибухові пристрої у пакетах та залишив їх у контейнерах для сміття поблизу відділень поліції.

Також поруч із цими будівлями підлітки приховано встановили мобільні телефони, через які ворог здійснював дистанційно детонацію та фіксував на відео наслідки підривів.

За наявними даними, через ці вибухи агресор сподівався посіяти панічні настрої і розхитати суспільно-політичну ситуацію у регіоні, зазначають у спецслужбі.

Спочатку правоохоронці затримали дівчину. "Куратори" наказали хлопцю негайно тікати до Києва, що він і зробив. Оперативні служби затримали юнака у столиці, додають у прокуратурі.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у вчиненні теракту.

Обом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді арешту без права внесення застави.

Передісторія: