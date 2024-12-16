Подбросили взрывчатку к отделам полиции в Харькове: задержаны 15-летние парень и девушка
Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали еще двух несовершеннолетних, которых российские спецслужбы втянули в преступную деятельность против Украины.
Источник: СБУ, Нацпол, Харьковская областная прокуратура
Детали: По данным следствия, выполняя задание оккупантов 8 и 9 декабря 2024 года эти фигуранты взорвали взрывные устройства возле отделений полиции в Слободском и Холодногорском районах Харькова.
Чудом в результате этих событий никто не пострадал.
Контрразведка СБУ разоблачила обоих злоумышленников "по горячим следам". Вражескими агентами оказались двое 15-летних жителей областного центра - парень и девушка. Оккупанты завербовали их через Телеграмм-каналы по поиску "легких" денег.
Установлено, что фигуранты действовали отдельно друг от друга и каждый выполнял "свой" теракт, но по инструкции общего куратора из РФ.
Так, для выполнения "своего" задания юноша собственноручно подготовил самодельную взрывчатку. Для этого враг предоставил ему подробные инструкции, в частности, чтобы парень начинил взрывное устройство металлическими шариками и установил внутрь детонатор для дистанционной активации.
Девушка же забрала уже готовую взрывчатку из тайника.
Затем каждый из фигурантов самостоятельно замаскировал взрывные устройства в пакетах и оставил их в контейнерах для мусора вблизи отделений полиции.
Также рядом с этими зданиями подростки скрыто установили мобильные телефоны, через которые враг осуществлял дистанционно детонацию и фиксировал на видео последствия подрывов.
По имеющимся данным, через эти взрывы агрессор надеялся посеять панические настроения и расшатать общественно-политическую ситуацию в регионе, отмечают в спецслужбе.
Сначала правоохранители задержали девушку. "Кураторы" приказали парню немедленно бежать в Киев, что он и сделал. Оперативные службы задержали юношу в столице, добавляют в прокуратуре.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в совершении теракта.
Обоим подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде ареста без права внесения залога.
Предысторыя:
- По состоянию на сентябрь, по данным полиции, было зафиксировано более 200 случаев поджогов автомобилей украинских военнослужащих, примерно четверть из которых совершены несовершеннолетними.
- Служба безопасности Украины запустила специальный чатбот "Спали "ФСБешника" для оперативного сбора информации о попытках вербовки российскими спецслужбами.