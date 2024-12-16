Подбросили взрывчатку к отделам полиции в Харькове: задержаны 15-летние парень и девушка

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали еще двух несовершеннолетних, которых российские спецслужбы втянули в преступную деятельность против Украины.

Источник: СБУ, Нацпол, Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, выполняя задание оккупантов 8 и 9 декабря 2024 года эти фигуранты взорвали взрывные устройства возле отделений полиции в Слободском и Холодногорском районах Харькова.

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Чудом в результате этих событий никто не пострадал.

Контрразведка СБУ разоблачила обоих злоумышленников "по горячим следам". Вражескими агентами оказались двое 15-летних жителей областного центра - парень и девушка. Оккупанты завербовали их через Телеграмм-каналы по поиску "легких" денег.

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Установлено, что фигуранты действовали отдельно друг от друга и каждый выполнял "свой" теракт, но по инструкции общего куратора из РФ.

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Так, для выполнения "своего" задания юноша собственноручно подготовил самодельную взрывчатку. Для этого враг предоставил ему подробные инструкции, в частности, чтобы парень начинил взрывное устройство металлическими шариками и установил внутрь детонатор для дистанционной активации.

Девушка же забрала уже готовую взрывчатку из тайника.

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Затем каждый из фигурантов самостоятельно замаскировал взрывные устройства в пакетах и оставил их в контейнерах для мусора вблизи отделений полиции.

Также рядом с этими зданиями подростки скрыто установили мобильные телефоны, через которые враг осуществлял дистанционно детонацию и фиксировал на видео последствия подрывов.

По имеющимся данным, через эти взрывы агрессор надеялся посеять панические настроения и расшатать общественно-политическую ситуацию в регионе, отмечают в спецслужбе.

Сначала правоохранители задержали девушку. "Кураторы" приказали парню немедленно бежать в Киев, что он и сделал. Оперативные службы задержали юношу в столице, добавляют в прокуратуре.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в совершении теракта.

Обоим подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Предысторыя: