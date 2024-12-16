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Росіяни атакували з дрона магазин у Бериславі: загинула 53-річна жінка

Станіслав ПогоріловПонеділок, 16 грудня 2024, 11:40
Росіяни атакували з дрона магазин у Бериславі: загинула 53-річна жінка
Фото: Getty Images

Вранці у понеділок російські військові скинули з безпілотника вибухівку на магазин у місті Берислав Херсонської області, у результаті чого загинула жінка.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура у Telegram, Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно: "За даними слідства, 16 грудня близько 10:00 військовослужбовці армії РФ скинули вибухівку з безпілотного літального апарата на магазин у Бериславі Херсонської області".

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Деталі: Повідомляється, що унаслідок атаки 53-річна жінка отримала травми, несумісні з життям.

Повідомляється, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

"Прокурори вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил РФ", - говориться у повідомленні.

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Перед цим, о 08:30 в Антонівці росіяни атакували з дрона літнього чоловіка - через скидання вибухівки з БпЛА 81-річний місцевий житель дістав вибухову травму, уламкові поранення гомілки та стопи.

Що було раніше: Перед цим видання Financial Times написало, що Росія використовує мирне населення українських міст для покращення свої атак дронами-камікадзе і навичок операторів дронів. Західні медіа вважають, що окупанти атакують людей і так вправляються у пілотуванні дронів.

Знати більше: Сафарі на людей: у Херсоні російські військові масово атакують цивільних з дронів

Херсонська областьвійнабезпілотникижертви
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