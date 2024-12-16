Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали с дрона магазин в Бериславе: погибла 53-летняя женщина

Станислав ПогориловПонедельник, 16 декабря 2024, 11:40
Россияне атаковали с дрона магазин в Бериславе: погибла 53-летняя женщина
Фото: Getty Images

Утром в понедельник российские военные сбросили с беспилотника взрывчатку на магазин в городе Берислав Херсонской области, в результате чего погибла женщина.

Источник: Херсонская областная прокуратура в Telegram, Херсонская ОВА в Telegram

Дословно: "По данным следствия, 16 декабря около 10:00 военнослужащие армии РФ сбросили взрывчатку с беспилотного летательного аппарата на магазин в Бериславе Херсонской области".

Реклама:

Детали: Сообщается, что в результате атаки 53-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Сообщается, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления, повлекшего гибель человека.

"Прокуроры принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Перед этим издание Financial Times написало, что Россия использует мирное население украинских городов для улучшения своих атак дронами-камикадзе и навыков операторов дронов. Западные медиа считают, что оккупанты атакуют людей и так упражняются в пилотировании дронов.

Узнать больше: Сафари на людей: в Херсоне российские военные массово атакуют гражданских с дронов

Херсонская областьвойнабеспилотникижертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Все новости...
Херсонская область
Погиб пилот, который бил оккупантов на самых горячих направлениях – Воздушные силы
Россия убила и ранила восьмерых жителей Херсонщины
Оккупанты обстреляли Херсонскую область: 2 погибших и 4 раненых
Последние новости
20:41
Путин ужесточил наказание за мятеж в РФ и решил бороться с "экстремизмом" из Украины
20:18
Бизнесмены рассказали, о чем говорили на встрече с Зеленским
20:00
видео Безуспешная охота: полярники "Вернадского" показали, как тюлень спасается от хищников
19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
19:53
ФутболСудаков признан лучшим игроком чемпионата по итогам 2024 года
19:23
Налоговиков обяжут носить камеры
19:02
Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
18:47
Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа
18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
18:33
Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов
Все новости...
Реклама:
Реклама: