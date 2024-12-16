Россияне атаковали с дрона магазин в Бериславе: погибла 53-летняя женщина

Утром в понедельник российские военные сбросили с беспилотника взрывчатку на магазин в городе Берислав Херсонской области, в результате чего погибла женщина.

Источник: Херсонская областная прокуратура в Telegram, Херсонская ОВА в Telegram

Дословно: "По данным следствия, 16 декабря около 10:00 военнослужащие армии РФ сбросили взрывчатку с беспилотного летательного аппарата на магазин в Бериславе Херсонской области".

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Детали: Сообщается, что в результате атаки 53-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Сообщается, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления, повлекшего гибель человека.

"Прокуроры принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало: Перед этим издание Financial Times написало, что Россия использует мирное население украинских городов для улучшения своих атак дронами-камикадзе и навыков операторов дронов. Западные медиа считают, что оккупанты атакуют людей и так упражняются в пилотировании дронов.

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