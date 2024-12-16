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Пєсков заявив, що говорити про миротворців в Україні зарано

Ірина БалачукПонеділок, 16 грудня 2024, 11:46
Пєсков заявив, що говорити про миротворців в Україні зарано
Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що говорити про європейських миротворців в Україні передчасно.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова на запитання, чи буде Росія висувати свої вимоги щодо миротворців в Україні: "Про миротворців зараз говорити передчасно".

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Деталі: Інших заяв прессекретаря Путіна на цю тему російські ЗМІ не публікують.

Передісторія:

  • Раніше видання Politico повідомило, що європейські лідери планують зустрітися з Володимиром Зеленським та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити мирні плани та потенційне розгортання миротворчих сил в Україні.
  • У "Радіо Свобода" дізналися від джерел, що французький президент Емманюель Макрон, ймовірно, винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та мирної угоди між Україною та Росією.
  • Водночас співрозмовники зауважили, що тема миротворців дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.
  • Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас 16 грудня заявила, що перед тим, як говорити про миротворців ЄС в Україні, потрібно досягти миру, а Росія на це не налаштована.

Росіямиротворці
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