Пєсков заявив, що говорити про миротворців в Україні зарано

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що говорити про європейських миротворців в Україні передчасно.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова на запитання, чи буде Росія висувати свої вимоги щодо миротворців в Україні: "Про миротворців зараз говорити передчасно".

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Деталі: Інших заяв прессекретаря Путіна на цю тему російські ЗМІ не публікують.

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