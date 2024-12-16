Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о европейских миротворцах в Украине преждевременно.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова на вопрос, будет ли Россия выдвигать свои требования относительно миротворцев в Украине: "О миротворцах сейчас говорить преждевременно".

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Детали: Других заявлений пресс-секретаря Путина на эту тему российские СМИ не публикуют.

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