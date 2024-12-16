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Песков заявил, что говорить о миротворцах в Украине рано

Ирина БалачукПонедельник, 16 декабря 2024, 11:46
Песков заявил, что говорить о миротворцах в Украине рано
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о европейских миротворцах в Украине преждевременно.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова на вопрос, будет ли Россия выдвигать свои требования относительно миротворцев в Украине: "О миротворцах сейчас говорить преждевременно".

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Детали: Других заявлений пресс-секретаря Путина на эту тему российские СМИ не публикуют.

Предыстория:

  • Ранее издание Politico сообщило, что европейские лидеры планируют встретиться с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине.
  • "Радио Свобода" узнало от источников, что французский президент Эмманюэль Макрон, вероятно, вынесет на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины в случае прекращения огня и мирного соглашения между Украиной и Россией.
  • В то же время собеседники отметили, что тема миротворцев очень "сырая" и находится на уровне идеи.
  • Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас 16 декабря заявила, что перед тем, как говорить о миротворцах ЕС в Украине, нужно достичь мира, а Россия на это не настроена.

Росcиямиротворцы
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