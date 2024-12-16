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ГУР: На вихідних ворожа армія втратила три десятки вояк КНДР на Курщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 грудня 2024, 12:23
ГУР: На вихідних ворожа армія втратила три десятки вояк КНДР на Курщині
втрати ворога на Курщині. фото фото: ЗСУ

Ворог доукомплектовує підрозділи північнокорейської армії після втрат у штурмах у Курській області РФ.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Деталі: Зазначається, що впродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Воробжа, Мартиновка Курської області держави-агресора підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат ― йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.

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Також у районі села Куриловка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.

У зв’язку з втратами штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94 окремої бригади армії КНДР, для продовження активних бойових дій на Курщині, йдеться в повідомленні ГУР.

Що передувало: Українські військові оприлюднили фото та відео вбитих російських та північнокорейських військових у Курській області після нещодавніх штурмів.

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15 грудня ГУР повідомило, що військові КНДР відкрили "дружній вогонь" і вбили 8 "кадировців".

КНДРГУРКурська область війна
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