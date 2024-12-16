ГУР: На выходных вражеская армия потеряла три десятка вояк КНДР на Курщине

Враг доукомплектовывает подразделения северокорейской армии после потерь в штурмах в Курской области РФ.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Детали: Отмечается, что в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Воробжа, Мартыновка Курской области государства-агрессора подразделения армии КНДР понесли значительные потери - речь идет о не менее 30 солдатах убитыми и ранеными.

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Также в районе села Куриловка по меньшей мере трое северокорейских военнослужащих пропали без вести.

В связи с потерями штурмовые группы доукомплектовывают свежим личным составом, в частности из числа 94 отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на Курщине, говорится в сообщении ГУР.

Что предшествовало: Украинские военные обнародовали фото и видео убитых российских и северокорейских военных в Курской области после недавних штурмов.

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15 декабря ГУР сообщило, что военные КНДР открыли "дружественный огонь" и убили 8 "кадыровцев".