ГУР: На выходных вражеская армия потеряла три десятка вояк КНДР на Курщине
Враг доукомплектовывает подразделения северокорейской армии после потерь в штурмах в Курской области РФ.
Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины
Детали: Отмечается, что в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Воробжа, Мартыновка Курской области государства-агрессора подразделения армии КНДР понесли значительные потери - речь идет о не менее 30 солдатах убитыми и ранеными.
Также в районе села Куриловка по меньшей мере трое северокорейских военнослужащих пропали без вести.
В связи с потерями штурмовые группы доукомплектовывают свежим личным составом, в частности из числа 94 отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на Курщине, говорится в сообщении ГУР.
Что предшествовало: Украинские военные обнародовали фото и видео убитых российских и северокорейских военных в Курской области после недавних штурмов.
15 декабря ГУР сообщило, что военные КНДР открыли "дружественный огонь" и убили 8 "кадыровцев".