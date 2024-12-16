Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГУР: На выходных вражеская армия потеряла три десятка вояк КНДР на Курщине

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 декабря 2024, 12:23
ГУР: На выходных вражеская армия потеряла три десятка вояк КНДР на Курщине
потери врага на Курщине. фото фото фото: ВСУ

Враг доукомплектовывает подразделения северокорейской армии после потерь в штурмах в Курской области РФ.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Детали: Отмечается, что в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Воробжа, Мартыновка Курской области государства-агрессора подразделения армии КНДР понесли значительные потери - речь идет о не менее 30 солдатах убитыми и ранеными.

Реклама:

Также в районе села Куриловка по меньшей мере трое северокорейских военнослужащих пропали без вести.

В связи с потерями штурмовые группы доукомплектовывают свежим личным составом, в частности из числа 94 отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на Курщине, говорится в сообщении ГУР.

Что предшествовало: Украинские военные обнародовали фото и видео убитых российских и северокорейских военных в Курской области после недавних штурмов.

РЕКЛАМА:

15 декабря ГУР сообщило, что военные КНДР открыли "дружественный огонь" и убили 8 "кадыровцев".

КНДРГУРКурская область война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дания усиливает оборону Гренландии после слов Трампа

Возле Торецка россияне впервые начали применять технику - ОТГ

видеоЗеленский вспомнил Покровск и "движуху" Путина в рождественском поздравлении

США передали Украине первый транш из запланированных $20 млрд за счет росактивов

Минобороны просит отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации до 18 марта

Украина получила 1 миллиард долларов от Японии и Великобритании

Все новости...
Дроны уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области – источники
В Кремле повторили, что Путин соглашался на идею Орбана о "рождественском перемирии"
ССО поведали, что произошло на Сумщине 10 декабря: не прорыв границы, а ДРГ
Последние новости
23:51
БоксГутцайт: Хижняк остается в олимпийском спорте
23:51
МВД разыскивает экс-руководителя столичного метро Брагинского
23:23
Новости экономики: подорожание борщевого набора, смена оператора
23:08
Дания усиливает оборону Гренландии после слов Трампа
22:42
Акции Уолл-стрит растут во время предрождественской торговой сессии
22:37
Со смертью знаком с детства. История Назария Гусакова, тяжело собирающего средства на лечение
22:28
Возле Торецка россияне впервые начали применять технику - ОТГ
22:10
Правительство упростило закупку беспилотников и РЭБ
22:05
Прощение, хейт и адреналиновая зависимость: 11 текстов года, которые помогут лучше понять себя и других
22:00
Когда организм подает тревожные "звоночки": 15 признаков, что нужно больше отдыхать
Все новости...
Реклама:
Реклама: