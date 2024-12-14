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Росіяни кинули в бій піхоту КНДР, ті з переляку перестріляли кадировців – ГУР

Катерина ТищенкоСубота, 14 грудня 2024, 20:35
Росіяни кинули в бій піхоту КНДР, ті з переляку перестріляли кадировців – ГУР
Кім Чен Ин і військові КНДР, ілюстративне фото Getty Images

За даними ГУР, Росія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях на Курщині, зокрема у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ, однак ті відкрили "дружній вогонь" і вбили 8 "кадировців".

Джерело: Головне управління розвідки МО України

Деталі: Як зазначає ГУР, північнокорейські війська зазнали санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого Силами оборони України. Зокрема, на одній із позицій у Курській області військовослужбовців армії КНДР результативно "накрили" FPV-дронами.

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Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня становлять близько 200 військовослужбовців.

Дослівно: "У процесі застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар’єр.

Через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили "дружній вогонь" по автомобільній техніці так званого батальйону "Ахмат". Результат – восьмеро вбитих "кадировців"".

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Деталі: У ГУР нагадали, що на території РФ перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР.

"У місцях, де вони розміщені, агресор запровадив особливий контррозвідувальний режим – для допуску до районів, де розташовані північнокорейські підрозділи, російських солдатів та офіцерів перевіряють ФСБ-шники, вилучають телефони та інші пристрої", – зазначає розвідка.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у суботу заявив про наявність даних про початок застосування північнокорейських військ у штурмах проти українських сил на Курщині.

Передісторія:

  • 7 листопада Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
  • У США підтвердили, що північнокорейські війська брали участь у бойових діях у Курській області.
  • Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.

РосіяКНДРКадировКурська область
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