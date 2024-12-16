ССО розповіли, що відбулося на Сумщині 10 грудня: не прорив кордону, а ДРГ

Сили спеціальних операцій пояснюють, що 10 грудня ворожі диверсанти здійснили спробу зайти на територію Сумщини, але були знищені, водночас пропаганда РФ подала це як "прорив "кордону.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Ворожа пропаганда знову намагається видати бажане за дійсне, заявляючи про "прорив через кордон на Сумщині та захоплення прикордонного села". Насправді це була спроба роботи ворожої ДРГ перейти український кордон, яку 10 грудня зупинили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ".

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Деталі: Зазначається, що оператори ССО виявили групу ворожих диверсантів та відстежили їхній маршрут. Згодом спецпризначенці ліквідували частину диверсантів влучними скидами з дронів та влаштували на них засідку.

Вцілілі ворожі військові були змушені тікати на російський бік кордону. Водночас у ССО запевняють, що їхні оператори наздогнали та ліквідували диверсантів.

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