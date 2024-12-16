ССО розповіли, що відбулося на Сумщині 10 грудня: не прорив кордону, а ДРГ
Сили спеціальних операцій пояснюють, що 10 грудня ворожі диверсанти здійснили спробу зайти на територію Сумщини, але були знищені, водночас пропаганда РФ подала це як "прорив "кордону.
Джерело: пресслужба ССО
Дослівно: "Ворожа пропаганда знову намагається видати бажане за дійсне, заявляючи про "прорив через кордон на Сумщині та захоплення прикордонного села". Насправді це була спроба роботи ворожої ДРГ перейти український кордон, яку 10 грудня зупинили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ".
Деталі: Зазначається, що оператори ССО виявили групу ворожих диверсантів та відстежили їхній маршрут. Згодом спецпризначенці ліквідували частину диверсантів влучними скидами з дронів та влаштували на них засідку.
Вцілілі ворожі військові були змушені тікати на російський бік кордону. Водночас у ССО запевняють, що їхні оператори наздогнали та ліквідували диверсантів.
Передісторія:
- 10 грудня аналітики DeepState заявили, що російській окупанти захопили близько 2 км території Сумської області поблизу села Олександрія, а також частину Курської області на напрямку Суджі.
- У Державній прикордонній службі України запевнили, що заходу росіян на Сумщину не фіксували. Пізніше речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив що цього дня проривів кордону на жодній із ділянок не було.
- Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх запевник, що жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована.
- Сумська область залишається одним із прикордонних регіонів, де найактивніше намагаються діяти воржі ДРГ.